Oι σοκαριστικοί διάλογοι των συμμοριών που διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η δράση του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Οι διακινητές ήταν κι αυτοί ανήλικοι που είχε στρατολογήσει ο 21ενός ετών αρχηγός.

Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που αποκάλυψε ο κοριός της ΕΛΑΣ.

Σε μια περίπτωση μια 14χρονη ζητά βοήθεια από μέλος του κυκλώματος για τις παρενέργειες που είχε από μία ναρκωτική ουσία.

Ανήλικοι διακινητές με ανήλικους πελάτες

Παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολικά συγκροτήματα ήταν οι τοποθεσίες όπου οι δύο εγκληματικές οργανώσεις είχαν στήσει ένα οργανωμένο δίκτυο για να πουλούν ναρκωτικά. Οι διακινητές, οι περισσότεροι από αυτούς ανήλικοι, είχαν πελάτες ανήλικους μαθητές.

Οι διάλογοι που αποκαλύφθηκαν είναι σοκαριστικοί. Σε έναν από αυτούς μία μαθήτρια γυμνασίου, μόλις 14 ετών μιλά με έναν από τους διακινητές μετά από χρήση ουσιών και ζητάει βοήθεια.

Μαθήτρια: Θα πεθάνω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πεθαίνω σε παρακαλώ έλα να με βοηθήσεις

Διακινητής: Δε θα πεθάνεις, σοβαρέψου, με ακούς; Φάε σοκολάτα και πιες νερό

Μαθήτρια: Δεν μπορώ, πεθαίνω

Διακινητής: Βάλε νερό στο στήθος, κάτσε λίγο και το απόγευμα θα έρθω να κάτσουμε μαζί

Το κορίτσι μετά από έντονη δυσφορία, ζητάει τον αδελφό της, ενώ ανησυχεί και για μία φίλη της που επίσης έχει κάνει χρήση ουσιών και κάνει συνέχεια εμετούς.

Μαθήτρια: Εν τω μεταξύ πρέπει να διαβάσω και τα Αγγλικά μου, γιατί σε μία ώρα έχω μάθημα και θα έρθει και η μάνα μου σε λίγο σπίτι

Διακινητής: Σε πόση ώρα;

Μαθήτρια: Σε καμιά ώρα και έχω μάθημα σε καμιά ώρα

Διακινητής: Ωραία, σε μία ώρα θα είσαι καλά

Μαθήτρια: Πρέπει να διαβάσω και τι θα πω για την Ελένη με τους εμετούς

Διακινητής: Πες ότι είχε φάει κάτι σπίτι της και την πείραξε

Ο διακινητής αναστατωμένος επικοινώνησε με άλλος μέλος της οργάνωσης.

Διακινητής 1: Έγινε μ@@@@@@ τώρα άκου. Η Ε@@@@ μπρο κάνει, ήπιε ξέρεις τι και έκανε εμετούς

Διακινητής 2: Όταν σου έχω πει εγώ να μη δίνεις, γιατί το συνεχίζεις; Επειδή το έχεις κάνει 80 φορές παραπάνω

Διακινητής 1: Την Ρ@@@@ (μαθήτρια) δεν την πιάνει, ήπιε ένα τσιγάρο, πιο πολύ από το μισό. Η Ε@@@@ έκανε τρεις τζούρες και κάνει εμετούς.

Διακίνηση μέσα στα σχολεία

Στην πλατεία Σεμέλη στη Δροσιά, ένα σημείο που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει χώρο διακίνησης ναρκωτικών, ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν ανήλικους μέσα στα σχολεία για να διακινούν τα ναρκωτικά. Σε ένα διάλογο ένας από τους ανήλικους ενημερώνει ότι κάποιο παιδί πήγε στον διευθυντή.

Ανήλικος διακινητής: Η μάνα του Α@@@ τον ρώτησε αν δίνει μέσα στο σχολείο. Γιατί ένα παιδάκι από την πρώτη γυμνασίου πήγε στη διεύθυνση και το είπε

Διακινητής: Χωρίς αποδείξεις….

Ανήλικος διακινητής: Ναι, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει πολύ πιο διακριτικά. …ότι είναι μέσα στο σχολείο

Μάλιστα, χορηγούσαν ναρκωτικές ουσίες ακόμα και την περίοδο των πανελληνίων.

Διακινητής 1: Θα σου δώσω κάποιες από τις πάσες μου γιατί εμένα οι δικοί μου πελάτες αυτή τη βδομάδα δίνουν Πανελλήνιες. Είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.

Διακινητής 2: Μου λες δηλαδή να σπρώξω και τις δικές σου πάσες;

Στρατολόγηση 12χρονου

Τα μέλη των δύο οργανώσεων προσέγγιζαν ακόμη και παιδιά 12 ετών και τα στρατολογούσαν. Τα παιδιά περνούσαν πιο εύκολα απαρατήρητα από τις αρχές.

Διακινητής 1: Μου λέει ότι πήγε, έπιασε ο Γ… ένα παιδάκι πρώτης Γυμνασίου

Διακινητής 2: Ναι

Διακινητής 1: Τον έπιασε και τι του είπε;

Διακινητής 2: Κάτι να δίνει ναρκωτικά, δεν κατάλαβα

Διακινητής 1: Τι λες, ρε

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να τα πειθαρχούν δεν δίσταζαν να τα χτυπούν.

Διακινητής 1: Να σε ρωτήσω κάτι, θα ήσουν αυτός που είσαι τώρα χωρίς τα χαστούκια που έχεις φάει;

Διακινητής 2: Ναι ρε μπρο, όχι

Διακινητής 1: κάνε το ίδιο ρε αδερφέ, βάρα τα…πρέπει να σε φοβούνται τρελέ, δεν σε φοβούνται. Πρέπει να σε βλέπουν και να λένε…τώρα θα κάτσω Παναγία… άρχισέ τους στα χαστούκια να γίνουν άντρες.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, τόνισε ότι «τη βία όλοι μαζί πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Είτε είναι η βία μέσα στο σπίτι, είτε είναι η βία στις πλατείες με τα παιδιά τα ανήλικα και εδώ είναι και η ευθύνη της οικογένειας, των γονέων, οι νόμοι έχουν γίνει αυστηρότεροι για τους γονείς πρωτίστως που ασκούν την επιμέλεια και όπου υπάρχουν παραβατικά παιδιά όλοι μαζί οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, οι κοινωνικές υπηρεσίες στο σχολείο πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά για να αποφύγουμε ένα παραβατικό παιδί αύριο- μεθαύριο να γίνει ένα εγκληματικό στοιχείο για την κοινωνία».

Εννέα άτομα συνελήφθησαν και δύο αναζητούνται.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 21χρονος φερόμενος ως αρχηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητο του αστυνομικό, τραυματίζοντας τον στο πόδι. Για το περιστατικό σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών



Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών και ειδικά για τις συλλήψεις από τις 12 έως 14 ετών. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση 6% μέσα σε έναν χρόνο. Το 2024 σημειώθηκαν 35 συλλήψεις, ενώ το 2025 αυξήθηκαν στις 40.

Σχετικά με τις συλλήψεις παιδιών 15 έως 18 ετών, το 2024 είχαμε 1.548 και το 2025 έλαβαν χώρα 1.697 συλλήψεις.

Οι εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών ακολουθούν κοινό μοτίβο, επιλέγοντας για βαποράκια ανήλικους μαθητές, ώστε να μην εγείρουν υποψίες.

Πώς προσελκύουν ανήλικους

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο τρόπος στρατολόγησης είναι ο ίδιος. Αρχικά πλησιάζουν τις πλατείες όπου συχνάζουν οι νέοι με ακριβά αμάξια, έτσι ώστε να τους εντυπωσιάσουν.

Έπειτα τους τάζουν μια ζωή με πολλά χρήματα. Χαρακτηριστικός είναι ένας διάλογος μεταξύ του υπαρχηγού και ενός μέλους που του κυκλώματος, όπου του λέει χαρακτηριστικά ότι τον Ιούνιο θα βγάζει 10.000€ τον μήνα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ διακινούσαν κάνναβη αλλά και κοκαΐνη σε γυμνάσια και λύκεια τόσο οι καθηγητές όσο και οι γονείς δεν είχαν αντιληφθεί την παράνομη δράση των μαθητών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι θαμπώνονταν από το εύκολο χαρτζιλίκι και έπρατταν όπως τους καθοδηγούσαν τα αρχηγικά μέλη και έδειχναν και προτίμηση σε συγκεκριμένα ναρκωτικά.

Κλείνοντας να πούμε ότι σύμφωνα με ερευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2025 πολλά εγκληματικά δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκμεταλλεύονται ανηλίκους, θεωρώντας τους φθηνό, αναλώσιμο εργατικό δυναμικό για μικρότερης ρόλους στη διακίνηση ναρκωτικών και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

πηγή: ertnews.gr

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