Νεκρός γνωστός γιατρός - Έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο οικοδομής

Σοκαρισμένοι είναι οι πολίτες της Ξάνθης από την τραγική είδηση θανάτου ενός 65χρονου ο οποίος πέθανε με τραγικό τρόπο το απόγευμα της Δευτέρας (7/7) καθώς έπεσε στο κενό στον κοινόχρηστο χώρο της Στοάς Νούση από τρίτο όροφο οικοδομής.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει την περιοχή καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το πλήρωμα του το οποίο τον παρέλαβε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γνωστό γιατρό της Ξάνθης.

Πηγή: xanthinews.gr

