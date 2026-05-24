Μετέωρα: Μεγάλη επιτυχία και πλήθος επισκεπτών στη 2η "Γιορτή Προβατίνας"

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη θερμή συμμετοχή πλήθους επισκεπτών πραγματοποιείται το 28ο Αντάμωμα Χασίων και η 2η Γιορτή Προβατίνας, στον Άγιο Θεοδόσιο Γάβρου, μια ξεχωριστή διοργάνωση που αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο, την παράδοση και τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής των Χασίων.

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή παράδοσης, πολιτισμού και αυθεντικών γεύσεων, που έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε θεσμό για την ευρύτερη περιοχή, προσελκύοντας κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους επισκέπτες. Τη διοργάνωση υλοποιεί ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Χασίων, με στόχο τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται η προβατίνα, ένα αυθεντικό στοιχείο της κτηνοτροφικής παράδοσης των Χασίων, που συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία, την καθημερινότητα και τις γεύσεις της περιοχής. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά εδέσματα και να γνωρίσουν από κοντά τον ιδιαίτερο γαστρονομικό χαρακτήρα του τόπου, μέσα σε ένα γιορτινό και φιλόξενο περιβάλλον.

Παράλληλα, μέσα από δρώμενα, αναπαραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις, αναβιώνει η κτηνοτροφική ζωή των Χασίων, μεταφέροντας στους παρευρισκόμενους εικόνες και μνήμες από την αυθεντική ζωή της ελληνικής υπαίθρου. Η μουσική, οι χοροί και τα παραδοσιακά στοιχεία δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γνήσιας λαϊκής γιορτής, γεμάτης χρώμα και συγκίνηση.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί και στις δραστηριότητες για τα παιδιά, καθώς οι μικροί επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ιππασία και zip line, συμμετέχοντας σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας και επαφής με τη φύση.

Το Αντάμωμα Χασίων και η Γιορτή Προβατίνας επιβεβαιώνουν χρόνο με τον χρόνο τον σημαντικό τους ρόλο στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και της εξωστρέφειας της περιοχής, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Χασίων και κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του τόπου.

