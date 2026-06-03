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Λάρισα: Πυροσβέστης έβγαλε με τα χέρια φίδι 1,5 μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου (βίντεο)
φιδι σε αμαξι
clock 19:31 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα απρόσμενο περιστατικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία οδηγός στη Λάρισα, όταν άκουσε περίεργους θορύβους από το αυτοκίνητό της και αποφάσισε να ανοίξει το καπό.

 Αυτό που αντίκρισε την άφησε άφωνη, καθώς μέσα στη μηχανή του οχήματος είχε βρει καταφύγιο ένα φίδι!

Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική, με τους άνδρες της υπηρεσίας να φτάνουν στο σημείο και να στήνουν μια επιχείρηση απεγκλωβισμού του ερπετού.

Με ψυχραιμία και προσεκτικές κινήσεις, ο πυροσβέστης κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια το φίδι, κερδίζοντας το χειροκρότημα και τα θερμά συγχαρητήρια των κατοίκων που παρακολουθούσαν με αγωνία την επιχείρηση.

Δείτε το βίντεο του onlarissa.gr:

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