Κινητό εξερράγη όσο βρισκόταν σε τσάντα τουρίστριας (Βίντεο)
ΚΙΝΗΤΟ
clock 13:11 | 03/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Ρόδο όταν το κινητό τηλέφωνο μίας τουρίστριας εξερράγη μέσα στην τσάντα της, όσο αυτή περπατούσε με την κόρη της.

Το περιστατικό με το κινητό

Η γυναίκα φέρεται να αντιλήφθηκε καπνούς και φλόγες να βγαίνουν από την τσάντα της, ένιωσε κάψιμο στο χέρι της και άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ το παιδί της απομακρύνθηκε τρομοκρατημένο.

Ένας από τους ανθρώπους που βρισκόταν εκεί αντέδρασε ψύχραιμα, ζητώντας της να αφήσει την τσάντα και ρίχνοντας νερό για να σβήσει τη φωτιά.

Όπως διαπιστώθηκε, το συμβάν οφείλεται πιθανότατα σε υπερθέρμανση ή βλάβη της μπαταρίας του smartphone.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υπέστη ελαφρύ τραύμα στο χέρι από την έκρηξη.

 

Ρόδος Κινητό Τηλέφωνο Έκρηξη
