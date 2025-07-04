Φωτιά στο Κορωπί: Σε αυλές σπιτιών οι φλόγες - Εκκενώνονται οικισμοί

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και οικοπεδικούς χώρους ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/7) στον Άγιο Δημήτριο Κορωπίου.

Επί τόπου επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα και πέντε ομάδες πεζοπόρο.

Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κορωπίου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 75 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, εθελοντές, 4 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2025

Λίγο μετά τις 13:30 εστάλη μήνυμα από το «112» για εκκένωση τριών οικισμών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Δημήτριος, Γαλάζια Ακτή και Αλθέα απομακρυνθείτε προς Λαγονήσι», αναφέρει.

