Φωτιά στο Κορωπί: Σε αυλές σπιτιών οι φλόγες - Εκκενώνονται οικισμοί
clock 14:30 | 04/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και οικοπεδικούς χώρους ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/7) στον Άγιο Δημήτριο Κορωπίου. 

Επί τόπου επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα και πέντε ομάδες πεζοπόρο. 

Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

Λίγο μετά τις 13:30 εστάλη μήνυμα από το «112» για εκκένωση τριών οικισμών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Δημήτριος, Γαλάζια Ακτή και Αλθέα απομακρυνθείτε προς Λαγονήσι», αναφέρει.

