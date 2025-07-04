Φωτιά στο Κορωπί: Σε αυλές σπιτιών οι φλόγες - Εκκενώνονται οικισμοί

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και οικοπεδικούς χώρους ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/7) στον Άγιο Δημήτριο Κορωπίου.
Επί τόπου επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 25 οχήματα και πέντε ομάδες πεζοπόρο.
Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κορωπίου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 75 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, εθελοντές, 4 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2025
Λίγο μετά τις 13:30 εστάλη μήνυμα από το «112» για εκκένωση τριών οικισμών.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Δημήτριος, Γαλάζια Ακτή και Αλθέα απομακρυνθείτε προς Λαγονήσι», αναφέρει.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίου_Δημητρίου #Κορωπίου #Αττική
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Άγιος_Δημήτριος #Γαλάζια_Ακτή & #Αλθέα απομακρυνθείτε προς #Λαγονήσι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2025
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πιλότος στο Ράδιο Κρήτη: 200 μέτρα από τη θάλασσα σε λιόφυτο ξεκίνησε η φωτιά στα Φέρμα - Με φλόγιστρο έκαναν εργασίες;
Κρήτη: Καλύτερη η εικόνα από τη νέα μεγάλη πυρκαγιά