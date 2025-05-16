Εξαρθρώθηκε μεγάλο πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης -Φερόμενος ως εγκέφαλος πρώην διαιτητής

Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, κυρίως αθλητικού περιεχομένου, εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ στη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας διαιτητής, ενώ βασικός συγκατηγορούμενός του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ο αδελφός του, γνωστός επιχειρηματίας.

Η οργάνωση είχε τη βάση της στην Άρτα και το πελατολόγιο ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Ανάμεσα στους πελάτες, φαίνεται να είναι και εργαζόμενοι σε κρατικές υπηρεσίες.





Οι πληροφορίες των αστυνομικών για τη δράση του κυκλώματος, αποδείχθηκαν σωστές. Ο διαιτητής που εδώ και λίγα χρόνια έχει απομακρυνθεί από τα γήπεδα, προφανώς, αναζητούσε εισόδημα εκτιμούν οι αστυνομικοί.

Είχε στήσει ένα δίκτυο διανομής διαδικτυακών κλειδιών με αποκωδικοποιητές προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους ένα τεράστιο εύρος αθλητικών καναλιών αλλά και ταινίες, έναντι μικρού χρηματικού ποσού, σε σχέση με το ποσό που θα έδιναν εάν έκαναν νόμιμα συμβόλαια με τις εταιρίες. Το ποσό αυτό πλήρωναν οι πελάτες κάθε μήνα με τους αστυνομικούς ακόμη να μην έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν το ακριβές μέγεθος.

Όμως πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλο ποσό που μόλις τελειώσουν οι έρευνες των εργαστηρίων θα υπάρχει σαφής εικόνα τόσο για τα παράνομα κέρδη της συμμορίας όσο και για τα χρήματα που έχουν χάσει οι εταιρίες που διαθέτουν τα δικαιώματα των αθλητικών εκδηλώσεων και των ταινιών αλλά και τα χρήματα από τους φόρους που έχασε το κράτος.

Ο διαιτητής, ο οποίος παλαιότερα είχε συμμετάσχει σε ματς Α’ Εθνικής, και ο αδελφός του, που κατηγορούνται πως είχαν στήσει την κομπίνα, αναμένεται να οδηγηθούν σε λίγη ώρα στον αρμόδιο εισαγγελέα Άρτας.

