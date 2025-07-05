Άρειος Πάγος: Αυτή είναι η ηγεσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, που συνεδρίασε δια περιφοράς και ενέκρινε τις εισηγήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ορίστηκαν οι νέες ηγεσίες στον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος έλαβε θετική γνωμοδότηση και την ψήφο εμπιστοσύνης των συναδέλφων του, κατά την πρόσφατη διαδικασία επιλογής.

Image

Ο κ. Τζαβέλλας έχει διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας και πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων. Παράλληλα, υπηρέτησε ως εποπτεύων εισαγγελέας στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επί οκτώ χρόνια, μέχρι και το 2023. Η θητεία του ως ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αναμένεται να διαρκέσει ένα έτος, καθώς συνταξιοδοτείται σύντομα.

Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου τοποθετείται η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος, Αναστασία Παπαδοπούλου. Η κυρία Παπαδοπούλου υπηρετεί εδώ και 36 χρόνια στο δικαστικό σώμα και προήχθη σε αντιπρόεδρο τον Αύγουστο του 2024.

Image

Η θητεία της αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026, οπότε και συνταξιοδοτείται.

Διαβάστε επίσης:

Σύγκρουση δυο αστικών λεωφορείων στη Βούλα- 54 οι τραυματίες, 3 σε σοβαρή κατάσταση

Ηράκλειο: Δημιουργείται ιατρείο για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα