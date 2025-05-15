Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τη Γενική Πρόξενο της Γαλλίας

Με τη Γενική Πρόξενο της Γαλλίας στην Ελλάδα, Diane ROESER, συναντήθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης (φωτο ).

Στη συνάντηση μετείχε η Επίτιμη Πρόξενος της Γαλλίας στο Ηράκλειο, Σοφία Τσαντηράκη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις Ελληνογαλλικές σχέσεις αλλά και στην ιδιαίτερα αγάπη που έχουν οι Γάλλοι προς την Κρήτη, διαχρονικά. Ο βιώσιμος τουρισμός και το περιβάλλον του νησιού αποτελέσαν ξεχωριστό σημείο ενδιαφέροντος. Δεν έλλειψαν οι αναφορές για το πολιτιστικό απόθεμα του νησιού και τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις κοινές δράσεις που υλοποιήθηκαν με το Γαλλικό Ινστιτούτο αλλά και μέσα από τη συνεργασία του νέου Μουσείου των Χανίων με εκείνο της Μασσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ενημέρωσε τη Γενική Πρόξενο για τα δύο μεγάλα έργα του νησιού (ΒΟΑΚ και νέο αεροδρόμιο) και υπογράμμισε πως μαζί με τον τουρισμό, η Περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγροδιατροφή και τον πρωτογενή τομέα. Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως η ανάπτυξη του νησιού, υποστηρίζεται μέσα από τις συνέργειες με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, την επένδυση στην καινοτομία και στη σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες.

