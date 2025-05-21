Σταύρος Αρναουτάκης: Η Επέτειος της Μάχης της Κρήτης φωτίζει τη συλλογική μας μνήμη

Σε δήλωση-μήνυμα του για την επέτειο της Μάχης Κρήτης ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης τονίζει ότι, τον Μάιο του 1941, τα χωριά και οι πόλεις της Κρήτης, μετατράπηκαν σε ορμητήρια αντίστασης και αγώνα. «Όλους αυτούς τους Ήρωες, που αντιστάθηκαν «ομηρικά» στο ναζισμό, τιμάμε σήμερα με σεβασμό και συγκίνηση, έχοντας ιερό χρέος για τη διαρκή υπεράσπιση των ιδανικών της Ελευθερίας, της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας, του Διεθνούς Δικαίου και των Δημοκρατικών Αξιών».

Αναλυτικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο μήνυμα του αναφέρει:

Η Επέτειος της Μάχης της Κρήτης φωτίζει τη συλλογική μας μνήμη. Αναδεικνύει την ιστορικότητα και τη σημασία εκείνων των ημερών. Τότε που ο κρητικός λαός αντιστάθηκε σθεναρά στην πιο σκληρή μορφή ενός καθεστώτος που αποτέλεσε την πιο σκοτεινή και οδυνηρή κληρονομιά του εικοστού αιώνα.

Τον Μάιο του 1941, τα χωριά και οι πόλεις της Κρήτης, μετατράπηκαν σε ορμητήρια αντίστασης και αγώνα. Όλους αυτούς τους Ήρωες, τα μαρτυρικά θύματα του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, τους ανθρώπους που αντιστάθηκαν «ομηρικά» στο ναζισμό, τιμάμε σήμερα με σεβασμό και συγκίνηση.

Σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, έχουμε ιερό χρέος να τονίζουμε την ανάγκη για τη διαρκή υπεράσπιση των ιδανικών της Ελευθερίας, της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας, του Διεθνούς Δικαίου και των Δημοκρατικών Αξιών. Για να παραμείνει ζωντανή η ελπίδα για έναν κόσμο ειρήνης, συνεργασίας και προόδου.

