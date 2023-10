Περιφέρεια Κρήτης: "Δυναμική Προσαρμογή στη λειψυδρία και στην κλιματική αλλαγή υπό συνθήκες βαθιάς αβεβαιότητας"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στον Ζαρό, η 1η Συνάντηση Εργασίας (1st Workshop) του Ευρωπαϊκού Έργου TRANSCEND «Transformational and Robust AdaptatioN to water Scarcity and ClimatE chaNge under Deep uncertainty - Δυναμική Προσαρμογή στη λειψυδρία και στην κλιματική αλλαγή υπό συνθήκες βαθιάς αβεβαιότητας», του χρηματοδοτικού πλαισίου HORIZON EUROPE, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος.

Επίκαιρο όσο ποτέ, το νέο αυτό πρόγραμμα επιχειρεί να καθορίσει και να προωθήσει την υιοθέτηση Μεταρρυθμιστικών Πολιτικών Προσαρμογής (ΜΠΠ) στη λειψυδρία - συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων συστημάτων κατανομής και οικονομικών μέσων - που είναι ανθεκτικές και προσαρμόσιμες στην αβεβαιότητα και την αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.

Image

Στην 1η Συνάντηση Εργασίας συμμετείχαν οι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδάτων στην υδρολογική λεκάνη του Τυμπακίου και επιχειρήθηκε η καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων που σχετίζονται με την διαχείριση των υδάτων στη συγκεκριμένη περιοχή, εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν ο κ. Νίκος Ξυλούρης Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Περιβάλλοντος, εκπροσωπώντας και τον Περιφερειάρχη Κρήτης κο Σταύρο Αρναουτάκη, η κα Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα και ο κ. Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων. Ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος από τον Συντονιστή του έργου Δρ. Μαρίνο Κριτσωτάκη.

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων φορέων, μεταξύ των οποίων η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού και η Γενική Δ/νση Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, η Δ/νση Υδάτων και η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το ΕΑΓΜΕ, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, οι ΤΟΕΒ Α, Β και Γ Ζώνης Μεσσαράς, ο ΤΟΕΒ Ζαρού και ο ΤΟΕΒ Γέργερης, το Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς, καθώς και εκπρόσωποι των βασικών χρηστών, όπως οι αγρότες και οι ΔΕΥΑ, χωρίστηκαν σε Ομάδες Συζήτησης. Ακολούθησε διάλογος και απαντήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο

Το Ευρωπαϊκό Έργο TRANSCEND έχει διάρκεια 4 έτη, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2023 και περιλαμβάνει αντίστοιχες συναντήσεις εργασίες σε ετήσια βάση. Στόχος του είναι να αναπτύξει ένα πρωτοποριακό "οικοσύστημα" καινοτομίας που συνδυάζει τρεις βασικούς πυλώνες: (i) ένα δίκτυο γνώσης για τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών και την ανταλλαγή γνώσεων, (ii) μια σειρά μοντέλων που θα μπορεί να αναληφθεί δράση και θα ενσωματώνει διεπιστημονικές κοινωνικό-οικολογικές επιστήμες και πρόβλεψη συνόλου για να καθοδηγήσει τον σχεδιασμό των ΜΠΠ, και (iii) μια εργαλειοθήκη λογιστικής και μια εργαλειοθήκη παρακολούθησης που θα υποστηρίζει την εφαρμογή και την επιβολή των ΜΠΠ στην πράξη.

Το TRANSCEND θα εφαρμόσει το οικοσύστημα καινοτομίας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των ΜΠΠ σε 7 ζωντανά εργαστήρια: στην Ισπανία, στον Ρήνο-Ιταλία, στο Τυμπάκι-Ελλάδα, στη Nitra-Σλοβακία, στην Caplina-Mauri-Desaguadero-Περού, Χιλή & Βολιβία, στο Orontes-Λίβανος, Συρία & Τουρκία και στη Mahanadi-ινδικά κρατίδια Chhattisgarh & Odisha.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Εκπέμπει "σήμα κινδύνου" για Λειψυδρία - Ξηρασία

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Αποζημιώσεις έως και 3.500 ευρώ – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Οι απαντήσεις σε 14 ερωτήσεις