Δωρήθηκε υπερσύγχρονο τροχήλατο πιεσόμετρο στην Παιδιατρική του Βενιζέλειου

Την Παρασκευή 10.5.2025, αντιπροσωπεία του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης παρέδωσε στην Παιδιατρική κλινική του Βενιζελείου Νοσοκομείου ένα υπερσύγχρονο τροχήλατο πιεσόμετρο.

Είναι δωρεά εις μνήμην Μαρίας και Δημήτρη Μαρκοδημητρακη, από τα παιδιά τους Αννα και Νίκο.

Παρόντες στην τελετή παραδοσης- παραλαβής ηταν:

Δανδουλακης Κων/ νος Διοικητής του Νοσοκομείου

Καλογριδακη Μαρίνα Αναπληρώτρια Υποδιοικήτρια

Τσαγκαρακη Αγγελική και Χρανιωτακη Ιωάννα, ιατροί

Μοσχογιαννακη Χριστίνα και Ραμουτζακη Αναστασία νοσηλεύτριες.

Η Προέδρος του Δικτύου κ. Σκευω Μπιζιωτη αφού ευχήθηκε στον Διοικητή και την Αναπλ.Διοικητρια καλη θητεία, τους προέτρεψε να στηρίξουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου, με αγαστή συνεργασία, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Νοσοκομείου, προς όφελος όλων των πολιτών.

«Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τα μέλη του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ , θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί και συμπαραστατες στο έργο σας, καθώς η σημερινή δωρεά είναι η 3η του Δικτύου μας προς το Βενιζελειο Νοσοκομείο» ανέφερε η κα Μπιζιώτη.

Ο Διοικητής και η Αναπληρώτρια Υποδιοικήτρια ευχαρίστησαν το Δίκτυο, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο τις προσπάθειες που ήδη καταβάλουν με στόχο την εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραυματίστηκε τουρίστας στο φαράγγι της Σαμαριάς - Κύλησε πέτρα και τον χτύπησε στο κεφάλι

Στην Αττάλεια ο Γεραπετρίτης για τη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ