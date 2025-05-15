Βίκυ Κουλιανού: «Δεν έχω κάνει μπότοξ, δεν μπορούμε να γίνουμε μικρότεροι»

Η Βίκυ Κουλιανού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και απάντησε αν η ίδια έχει κάνε αισθητικές παρεμβάσεις.

«Έχω κάνει πάρα πολλές ενυδατώσεις, όπως όλες οι γυναίκες. Περιποιούμαι πάρα πολύ το δέρμα μου. Δεν έχω κάνει μπότοξ, δεν έχω κάνει χείλια, γενικώς δεν έχω πειράξει τα χαρακτηριστικά μου. Δεν μου αρέσει αυτή η αλλαγή των ανθρώπων που δεν αφήνουν το πέρασμα του χρόνου να φανεί, με τον τρόπο που πρέπει να φανεί», δήλωσε η Βίκυ Κουλιανού.

«Δεν μπορούμε να γίνουμε μικρότεροι. Έχουμε περάσει από αυτές τις ηλικίες, τις έχουμε διασκεδάσει, δεν είναι ανάγκη να μην αφήνουμε τις εμπειρίες να γράφουν στο πρόσωπό μας. Βεβαίως μπορούμε να βελτιωθούμε, να ενυδατωθούμε, να κάνουμε πράγματα για το σώμα μας, σωστή διατροφή κτλ. Αυτά τα κάνω εγώ αλλά έχω και καλό dna, αυτό οφείλω να το πω. Ο μπαμπάς μου φαινόταν δέκα χρόνια μικρότερος», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Ιουλία Καλλιμάνη: «Είχα εμμονική θαυμάστρια, μου έστελνε έντονα μηνύματα»