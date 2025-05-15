Τα σημάδια που δείχνουν ότι δεν είσαι πια ευτυχισμένος/η στη σχέση σου

Η φθορά μιας σχέσης δεν εμφανίζεται ξαφνικά, σαν κεραυνός εν αιθρία. Αντίθετα, μοιάζει περισσότερο με μια ανεπαίσθητη αλλαγή στην ατμόσφαιρα, σαν να άλλαξε το mood, αλλά δεν το κατάλαβες αμέσως.

Αν έχεις αρχίσει να αμφιβάλλεις για το πού βρίσκεται η σχέση σου ή αν όντως σου κάνει καλό, υπάρχουν μερικά σημάδια που μπορεί να σου δώσουν μια πιο καθαρή εικόνα. Δεν είναι έντονα, ούτε πάντοτε εύκολο να τα εντοπίσεις. Αλλά όταν τα δεις, δύσκολα τα αγνοείς.

Ο ψυχολόγος Mark Travers, Ph.D., εξηγεί σε άρθρο του στο Psychology Today ότι η συναισθηματική απομάκρυνση σε μια σχέση συχνά ξεκινά με μικρές αλλαγές: το γέλιο που σταματά, η απόσταση που γίνεται πιο ανακουφιστική απ’ ό,τι η συντροφιά. Αν αναγνωρίσεις αυτά τα μοτίβα, ίσως είναι καιρός να σκεφτείς τι πραγματικά χρειάζεσαι.

1. Δεν σε κάνει πια να γελάς:

Θυμάσαι τότε που ένα αστείο μεταξύ σας μπορούσε να φτιάξει ολόκληρη την ημέρα σου; Όταν το χιούμορ ήταν συνδετικό στοιχείο και όχι κάτι που αναγκαζόσουν να προσποιηθείς ότι απολαμβάνεις; Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Humor (2020), το πώς ανταποκρίνεται ένα ζευγάρι στις προσπάθειες χιούμορ του άλλου αποτελεί ισχυρό δείκτη ικανοποίησης στη σχέση. Όταν το γέλιο εξαφανίζεται ή όταν τα αστεία του άλλου σε κουράζουν αντί να σε κάνουν να χαμογελάς, είναι πιθανό να έχει αρχίσει να φθείρεται η οικειότητα και η συναισθηματική εγγύτητα.

2. Δεν είναι πια το πρώτο άτομο που θες να μιλήσεις:

Μια υγιής σχέση λειτουργεί σαν “λιμάνι”. Όταν συμβαίνει κάτι σημαντικό, είτε καλό είτε δύσκολο, στρέφεσαι πρώτα στο άτομο που εμπιστεύεσαι. Όχι από υποχρέωση, αλλά επειδή έτσι νιώθεις. Αν όμως παρατηρήσεις ότι προτιμάς να μοιράζεσαι τα νέα σου με φίλους ή ακόμα και με γνωστούς στα social πριν απευθυνθείς στον σύντροφό σου, αυτό ίσως δείχνει ότι έχει χαθεί ο αυθορμητισμός και η ασφάλεια της συναισθηματικής ανταλλαγής. Όπως αναφέρει μελέτη στο Personality and Social Psychology Bulletin (2021), η ποιότητα της επικοινωνίας αντανακλά το πόσο ευχαριστημένος είναι κανείς από τη σχέση. Όταν η ικανοποίηση πέφτει, η επικοινωνία παγώνει – και όχι απαραίτητα το αντίστροφο.

3. Νιώθεις καλύτερα όταν είσαι μόνη σου:

Δεν είναι ασυνήθιστο να θέλεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Όταν, όμως, η απουσία του άλλου γίνεται ανακούφιση αντί για προσμονή, τότε κάτι έχει αλλάξει ουσιαστικά. Ίσως ένα ταξίδι με φίλες ή ένα σαββατοκύριακο μόνη σου να σου δείχνει πόσο πιο ανάλαφρη και ήρεμη αισθάνεσαι όταν δεν χρειάζεται να προσποιείσαι ενδιαφέρον ή να διαχειρίζεσαι την ένταση. Όπως δείχνει έρευνα του Family Relations (2020), πολλοί μένουν σε μη λειτουργικές σχέσεις λόγω εξωτερικών παραγόντων (όπως το κοινό σπίτι ή η οικογένεια), αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι, στην καθημερινότητά τους, είναι πιο ήρεμοι όταν βρίσκονται μακριά από τον σύντροφό τους.

Ο Travers καταλήγει ότι καλό να ακούς το ένστικτό σου και να αναρωτιέσαι εάν αυτή η σχέση σε κάνει να νιώθεις ζωντανή. Ισχύει ή απλώς επιβιώνεις μέσα της; Δεν υπάρχει “τέλεια” σχέση, αλλά υπάρχει εκείνη που σε στηρίζει, σε ζεσταίνει και σε κάνει να ανθίζεις. Αν δεν είναι αυτή που έχεις τώρα, ίσως ήρθε η ώρα να σκεφτείς σοβαρά τι πραγματικά αξίζεις.

Πηγή: govastileto.gr

