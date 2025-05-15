Περιφερειάρχης Κρήτης: ''Μαθήματα ζωής στον τελικό κυπέλλου ΕΠΣΗ''

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με αφορμή την εικόνα της θερμής αγκαλιάς που είχαν στον τελικό του κυπέλλου ΕΠΣΗ, Γιούχτας Εργοτέλης 2-0, δύο φίλαθλοι των αγωνιζόμενων ομάδων, ο Νίκος και ο Παναγιώτης, έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Μόνο για τέτοιες στιγμές αξίζει να αγωνίζεσαι!

Στον τελικό κυπέλλου της ΕΠΣΗ, δύο αγαπημένοι φίλαθλοι έδωσαν μαθήματα ζωής. Ο σεβασμός στα πρόσωπά τους, απεριόριστος».

