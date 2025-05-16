ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι χιμπατζήδες σκουπίζονται με φύλλα μετά τη σεξουαλική επαφή
clock 00:05 | 16/05/2025
Οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι που έχουν ανεπτυγμένες συνήθειες υγιεινής και φροντίδας, όπως αποκαλύπτει νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: οι χιμπατζήδες επίσης σκουπίζουν τα οπίσθιά τους, περιποιούνται πληγές μεταξύ τους και καθαρίζονται μετά τη σεξουαλική πράξη.

Παρότι στο παρελθόν είχε διαπιστωθεί ότι μεγάλοι πίθηκοι, όπως οι χιμπατζήδες και οι ουρακοτάγκοι, χρησιμοποιούν έντομα ή φυτά με φαρμακευτικές ιδιότητες για τη θεραπεία τραυμάτων, η νέα έρευνα προσφέρει επιπλέον στοιχεία και νέες παρατηρήσεις, όπως αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με τη δρα Ελοντί Φρέιμαν, μία εκ των συγγραφέων της μελέτης, “για πολύ καιρό θεωρούσαμε ότι η ιατρική φροντίδα ήταν κάτι που μας καθιστούσε μοναδικούς ως είδος. Όμως, όλο και περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι τα ζώα στη φύση γνωρίζουν πώς να φροντίζουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τους άλλους όταν είναι τραυματισμένοι ή άρρωστοι.”

Κατά την έρευνα, καταγράφηκαν 23 περιπτώσεις αυτοφροντίδας, όπως γλείψιμο πληγών, πίεση με τα δάχτυλα, χρήση φύλλων ή μασημένων φυτών σε πληγές. Ορισμένα από τα φυτά αυτά έχουν γνωστές θεραπευτικές ή αντισηπτικές ιδιότητες. Οι χιμπατζήδες επίσης σκουπίζονταν με φύλλα στα γεννητικά όργανα μετά το σεξ ή στα οπίσθια μετά την αφόδευση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφαίρεσαν μόνοι τους παγίδες από το σώμα τους.

Εντοπίστηκαν, επίσης, περιπτώσεις αλληλοβοήθειας μεταξύ χιμπατζήδων, ακόμη και μη συγγενών, όπως η περιποίηση πληγών, η αφαίρεση παγίδας και, σε μία περίπτωση, το σκούπισμα του πέους άλλου χιμπατζή μετά το σεξ.

Πηγή: newsbeast.gr

