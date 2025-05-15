Μήπως ο τρόπος που σκέφτεσαι σαμποτάρει τη σχέση σου;

Πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου να κολλάει σε ένα καβγαδάκι, μια κακή κουβέντα, μια στιγμή αμηχανίας; Μπορεί ο σύντροφός σου να είναι τρυφερός, δοτικός, να σε σκέφτεται – κι όμως, εσύ να θυμάσαι ακόμα εκείνο το βράδυ που άργησε να απαντήσει στο μήνυμα ή ξέχασε την επέτειό σας. Αν σου ακούγεται γνώριμο, δεν είσαι μόνη σου. Είναι απλώς ο εγκέφαλός σου που λειτουργεί… όπως τον έχει μάθει η ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Και κάπου ανάμεσα στο ένστικτο και την καθημερινότητα, ξεχνάς να δεις ξεκάθαρα αυτόν που έχεις απέναντί σου.





Όταν βλέπεις μόνο τα αρνητικά και ξεχνάς τα όμορφα



Το φαινόμενο της «αρνητικής προκατάληψης» είναι αυτό το καλούπι του μυαλού μας που έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει απειλές. Κάποτε μας έσωζε από τίγρεις, σήμερα όμως μας βάζει να κατηγορούμε τον σύντροφό μας επειδή δεν πρόσεξε το καινούριο μας κούρεμα. Ο εγκέφαλος κρατά το αρνητικό σαν κάτι πολύτιμο και προσπερνά τα θετικά όπως ξεχνάμε ποιος έβαλε πλυντήριο τελευταία. Το αποτέλεσμα είναι να φουσκώνουν μικρά λάθη, ενώ χάνεται η συνολική εικόνα της σχέσης. Και όταν το αρνητικό γίνει η κυρίαρχη φωνή μέσα σου, αρχίζεις να βλέπεις την αγάπη σαν ένα πεδίο μάχης, όχι σαν κοινό σπίτι. Η τρυφερότητα περνάει απαρατήρητη και η κατανόηση χάνεται στη σκόνη του παραπόνου.





Όταν υποθέτεις τα χειρότερα χωρίς απόδειξη



Πώς εκδηλώνεται στη σχέση σου; Αν πει μια κουβέντα απότομα ή δε σε κοιτάξει την ώρα που του μιλάς, ο εγκέφαλος στήνει το σενάριο «δε νοιάζεται». Αν όμως σου έκανε καφέ το πρωί ή σου έφερε σοκολάτα επειδή ξέρει πόσο τη λαχταράς εκείνες τις μέρες του μήνα, αυτό… χάνεται στο φόντο. Το μυαλό πιάνει το αρνητικό και το κάνει σημαία. Το θετικό περνάει, σαν διακριτικός κομπάρσος. Αντί να ρωτήσεις, πλάθεις υποθέσεις. Δε σου έστειλε μήνυμα; Άρα κάτι του έκανες. Ή βαρέθηκε. Ή ετοιμάζει βαλίτσες. Ή… σταμάτα. Η φαντασία είναι χρήσιμη όταν διαλέγεις όνομα για γατάκι, όχι όταν ερμηνεύεις σιωπές. Η αλήθεια είναι συχνά πιο απλή: είναι κουρασμένος, αφηρημένος ή απλώς δεν είχε σήμα. Κι αν τελικά δεν ήταν τίποτα, έχεις κουραστεί άδικα.





Όταν βλέπεις μόνο ό,τι επιβεβαιώνει τη γκρίνια σου



Όταν αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι ο άλλος δε σε σέβεται ή δε σε προσέχει, το μυαλό σου κάνει scroll μόνο στα «κακά» στιγμιότυπα. Ξεχνά τα καλά, τα μισοβλέπει ή τα θεωρεί δεδομένα. Αν όμως σου έλεγαν να αποδείξεις το αντίθετο, τι θα έλεγες; Θα έβρισκες δεκάδες στιγμές που σε στήριξε, σε αγκάλιασε, σε πρόσεξε όταν εσύ δεν πρόσεχες καν τον εαυτό σου. Το θέμα δεν είναι να αγνοείς τα αρνητικά, αλλά να μην τα αφήνεις να γίνουν το μόνο που βλέπεις. Γιατί τότε χάνεις και την ουσία και τον άνθρωπο. Και μια μέρα, μπορεί να κοιτάς πίσω και να αναρωτιέσαι τι ακριβώς σου ξέφυγε.



Δεν είναι πως οι σχέσεις δεν έχουν δυσκολίες. Έχουν. Και παρεξηγήσεις, και στιγμές απομάκρυνσης, και μούτρα χωρίς λόγο. Αλλά έχουν και την καθημερινή ζεστασιά, τις κοινές αναμνήσεις, τα αστεία που καταλαβαίνετε μόνο οι δυο σας. Όταν το μυαλό αρχίσει να σου σερβίρει μόνο γκρίνια και απογοήτευση, πες του να κάνει λίγο στην άκρη. Η καρδιά σου ξέρει καλύτερα. Αρκεί να την αφήσεις να μιλήσει.

