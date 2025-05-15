Τελικός Κυπέλλου: Το πρόγραμμα της εκδρομής των οργανωμένων φιλάθλων για τον τελικό!

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ ετοιμάζονται για την μεγαλύτερη μετακίνηση ενόψει του μεγάλου τελικού.

Ήδη μεμονωμένα πλήθος κόσμου ταξιδεύει με πλοία και αεροπλάνα, ενώ όλα είναι έτοιμα και για την οργανωμένη εκδρομή.

Οι Λέσχες των οργανωμένων οπαδών οριστικοποίησαν το πρόγραμμα για το ταξίδι στην Αθήνα, με τα δεδομένα να έχουν αναλυτικά ως εξής:

«Σαλπάρουμε για το όνειρο!

Ενημερώνουμε όλους τους εγγεγραμμένους στα δύο πλοία πως το πρόγραμμα της αναχώρησης έχει ως εξής:

Στις 8:00 π.μ. θα αναχωρήσει το πλοίο της Sea Jet (το 2ο ναυλωμένο πλοίο χρονικά). Παρακαλούνται όσοι ταξιδεύουν με αυτό είναι στο λιμάνι αυστηρά μία ώρα πριν (στις 7:00 π.μ.). Αύριο θα είμαστε ανοιχτά από το πρωί για την παραλαβή των εισιτηρίων και τυχόν διευκρινίσεις.

Στις 9:00 π.μ θα αναχωρήσει το πλοίο της Minoan Lines (το 1ο ναυλωμένο πλοίο χρονικά). Παρακαλούνται όσοι ταξιδεύουν με αυτό να είναι επίσης αυστηρά μία ώρα πριν στο λιμάνι (στις 8:00 π.μ.).

Παρακαλούμε θερμά για την συνεργασία σας, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.

ΥΓ. Η Λέσχη Φίλων ΟΦΗ ΘΥΡΑ 4 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ•δινει εισιτήρια 2ου πλοίου από σήμερα».