Τελικός Κυπέλλου: Υποχρεωτική η χρήση Gov.gr Wallet για τους φιλάθλους!

Η Ε.Π.Ο. ενημερώνει τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν το Σάββατο 17 Μαΐου στις 20:00 τον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025 στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε ΟΦΗ και Ολυμπιακό, ότι η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη των ηλεκτρονικών εισιτηρίων και προσκλήσεων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet.

Διευκρινίζεται ρητά ότι η είσοδος στον αγώνα δεν θα επιτρέπεται χωρίς ψηφιακή ταυτοποίηση εισιτηρίου ή πρόσκλησης.







Η χρήση του gov.gr Wallet διασφαλίζει την άμεση και ασφαλή ταυτοποίηση των φιλάθλων και συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, με πλήρη σεβασμό στα μέτρα ασφαλείας που έχουν καθοριστεί από τους αρμόδιους για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επιστροφή των φιλάθλων στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.