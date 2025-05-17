Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλευρό της Ομάδας Ψυχολογικής Στήριξης Συγγενών Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων

Τις συναντήσεις της νεοσυσταθείσας Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης για συγγενείς θυμάτων της ασφάλτου θα φιλοξενεί με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού στο ισόγειο του κτιρίου της στην διεύθυνση Κυδωνίας 19.

Η Ομάδα, η οποία θα τελεί υπό την ευθύνη και την καθοδήγηση της Εθελοντικής Ομάδας “SOS Τροχαία Ατυχήματα», θα υποστηρίζεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και θα λειτουργεί ως φορέας έκφρασης, ανακούφισης και αλληλεγγύης με στόχο να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον στα μέλη της.

Στις συναντήσεις της Ομάδας οι οποίες θα οριστούν σύντομα, μπορούν να συμμετέχουν όσοι το επιθυμούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2813409757 και 6981096211 καθώς και στα mail [email protected] και [email protected]

