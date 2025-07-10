Μαρία Καναβάκη για σχέδιο καθαριότητας: ''Από μήνα σε μήνα πήγε η παρουσίαση του''

Με ανάρτησ'η της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης "ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ", Μαρία Καναβάκη σχολίασε το ολιστικό σχέδιο για την καθαριότητα που παρουσιάζει σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, μετά από τις έντονες αντιδράσεις των πολιτών για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της πόλης. ''Η παρουσίαση του Σχεδίου πήγε από μήνα σε μήνα και το Ηράκλειο παραμένει στο έλεος'' αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πιο αναλυτικά:

Η πόλη μας, δυστυχώς, είναι γεμάτη απορρίμματα και σκουπίδια ένα χρόνο τώρα.

Η Δημοτική μας Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» θέτει θεσμικά το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεχώς από πέρσι και ρωτάμε και ζητάμε απαντήσεις για την κατάσταση και η Δημοτική Αρχή -αφού κάθε φορά μας εγκαλεί- λέει και ξαναλέει ότι έχει ένα ολιστικό Σχέδιο για την Καθαριότητα.

Η παρουσίαση του Σχεδίου πήγε από μήνα σε μήνα και το Ηράκλειο παραμένει στο έλεος.

Και μαθαίνουμε χθες από ΜΜΕ ότι ο Δήμαρχος θα παρουσιάσει το Σχέδιο σήμερα.

Τα αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν ανήκουμε στην συμπολίτευση δεν γνωρίζουμε τίποτα. Άλλη μια φορά που η Δημοτική Αρχή αγνοεί με απαξιωτικό τρόπο την ύπαρξη των εκλεγμένων Δημοτικών Παρατάξεων.

Όπως έτσι μάθαμε για τον ΒΟΑΚ, για τον ΟΦΗ και το Παγκρήτιο Στάδιο, για την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου και τόσα άλλα.

Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται η αντίληψη και η νοοτροπία που πολιτικά έχει επιλέξει να λειτουργεί η Δημοτική Αρχή, δλδ χωρίς σεβασμό και χωρίς διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας.

Υπενθυμίζω με την ευκαιρία την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Δήμου Ηρακλείου στις αρχές του 2024:

«Με μια νέα πρακτική ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός στοχεύει στη μεγιστοποίηση της συνεργασίας των Δημοτικών Παρατάξεων: Μια νέα πρακτική εγκαινίασε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με στόχο την βέλτιστη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Παρατάξεων σε σημαντικά ζητήματα του Δήμου. Πρόκειται για την Τηλεδιάσκεψη των Επικεφαλής, που αποτελεί μια άτυπη, αλλά ουσιαστική συνάντηση εργασίας του Δημάρχου με τους επικεφαλής των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Η τηλεδιάσκεψη δεν αντικαθιστά κανένα από τα θεσμικά δημοτικά όργανα και δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Στόχος της πρωτοβουλίας, είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων σε σημαντικά ζητήματα του Δήμου, η καλύτερη συνεννόηση, η προετοιμασία των παρατάξεων και γενικά, η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαφάνειας, με σκοπό την επίτευξη των μέγιστων δυνατών οφελών για τους Δημότες».

Για την ιστορία αναφέρω ότι ήταν η μία και μοναδική φορά. Ουδέποτε προσκληθήκαμε σε καμία άλλη συνάντηση, για κανένα θέμα που αφορά τον Δήμο μας, μικρό ή μεγάλο. Τα υπόλοιπα για το Σχέδιο της Καθαριότητας μετά τις ανακοινώσεις.

