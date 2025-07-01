Ηράκλειο: Ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης διορθωτικών ενεργειών φακέλων για τις εγγραφές στα ΚΕΠΑ

Ξεκινά την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται σε δέκα ημέρες, η διαδικασία υποβολής των ζητούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά περίπτωση προκειμένου να συμπληρωθούν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς-Τμήμα Προσχολικής Αγωγής η οποία υπάγεται στην Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου, έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος έλεγχος πληρότητας των ηλεκτρονικών φακέλων εγγραφών βρεφών και νηπίων και οι γονείς θα πρέπει να αναρτήσουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση από 01/07/2025 και ώρα 18:00 έως 10/07/2025 και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις είναι χαρακτηρισμένες ως:

1. Οριστική Έγκριση (Αναμονή για Κατάταξη): (Πλήρης Φάκελος) Ο φάκελος είναι πλήρης, δεν χρειάζεται κάποια διόρθωση.

2. Έλεγχος Δικαιολογητικών: Έπειτα από έλεγχο των ηλεκτρονικών αιτήσεων που κατατέθηκαν στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων εγγραφής, παρατηρήθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε όπως μεταβείτε στην ηλεκτρονική σας αίτηση από το https://www.heraklion.gr/municipality/aithsh/aithsh.html και στην καρτέλα "Δικαιολογητικά" όπου έχουν σημειωθεί παρατηρήσεις στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μοριοδότησης, και προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται.

Επίσης για οποιοδήποτε κριτήριο προκύπτει μοριοδότηση θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα απαραίτητα έγγραφα (όπως για παράδειγμα, για γονείς εργαζόμενους απαιτούνται βεβαιώσεις εργασίας και των δύο κτλ.). Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρόσφατα, να περιέχουν ευδιάκριτες όλες τις σελίδες, να αποδεικνύεται η γνησιότητά τους (φυσικές ή ηλεκτρονικές σφραγίδες και υπογραφές, ηλεκτρονική εκτύπωση από σύστημα). Τα μη ηλεκτρονικής μορφής αρχεία/έγγραφα που αναρτώνται προτείνεται να είναι σκαναρισμένα μορφής PDF.

Συγκεκριμένα για το έντυπο του εκκαθαριστικού θα πρέπει να αναρτηθεί υπόχρεου και συζύγου σε περίπτωση που κάνουν χωριστή δήλωση.

Η παραπάνω διαδικασία προτείνεται να γίνει από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά δύναται να αναρτηθούν στην καρτέλα «δικαιολογητικά» στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα πατώντας επανυποβολή και επιλέγοντας το σωστό αρχείο, είτε με διαγραφή του παλιού και εκ νέου υποβολή είτε πατώντας στο σύμβολο + για να προστεθούν παραπάνω από ένα αρχείο.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις προϋποθέσεις με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανα περίπτωση: https://www.heraklion.gr/files/items/8/81598/pro%CF%8Bpotheseis_eggrafon_kai_ilektronikis_moriodotisis_aitiseon_2025-2026.pdf?rnd=1746615185

Περιπτώσεις ελλιπών και λάθος δικαιολογητικών που παρατηρούνται συχνότερα:

Δικαιολογητικό εκκαθαριστικού: Απαιτείται το εκκαθαριστικό έτους 2025 (φορολογικό έτος 2024) με όλες τις σελίδες (υπόχρεου και συζύγου σε περίπτωση που κάνουν χωριστή δήλωση). Αρκετοί ενδιαφερόμενοι έχουν αναρτήσει είτε τη σύνοψη εκκαθαριστικού, είτε μονό υπόχρεου (ενώ χρειάζεται και των δυο σε περίπτωση που κάνουν χωριστή δήλωση) είτε έχουν αναρτήσει μόνο την πρώτη σελίδα (απαιτούνται όλες οι σελίδες).

Εργασία γονέων: Αρκετοί ενδιαφερόμενοι έχουν αναρτήσει ανυπόγραφα και χωρίς σφραγίδα. Όπως για παράδειγμα συμβάσεις εκτυπωμένες χωρίς σφραγίδα και υπογραφή είτε αναγγελίες πρόσληψης, επίσης χωρίς σφραγίδα και υπογραφή. Για τα αποδεικτικά εργασίας παρακαλούμε διαβάστε τις προϋποθέσεις από τον σύνδεσμο που αναφέρεται παρακάτω.

Κάρτα υγείας παιδιού: Η κάρτα υγείας παιδιού απαιτείται κατά την συμπλήρωση του φακέλου και μπορείτε να την βρείτε εδώ: https://www.heraklion.gr/files/items/8/81596/atomikikartaygeias.pdf

Για τις περιπτώσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, παρακαλούμε διαβάστε εδώ: https://www.heraklion.gr/files/items/8/81598/pro%CF%8Bpotheseis_eggrafon_kai_ilektronikis_moriodotisis_aitiseon_2025-2026.pdf?rnd=1746615185

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Voucher μέσω ΕΣΠΑ:

Ωστόσο και επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν την σελίδα http://www.eetaa.gr για την έναρξη του προγράμματος προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την χορήγηση Voucher.

Μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους Voucher από την ΕΕΤΑΑ, θα ακολουθήσει ανακοίνωση στο https://www.heraklion.gr/municipality/paidikoi/paidikoi.html για τις προθεσμίες υποβολής των Voucher στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, το οποίο θα δύναται να αναρτηθεί στην εν λόγω πλατφόρμα (https://www.heraklion.gr/municipality/aithsh/aithsh.html), προκειμένου οι γονείς να δηλώσουν ενδιαφέρον για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου με την διαδικασία/χρήση Voucher.

Η Προσχολική Αγωγή στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου βρίσκεται εδώ: https://www.heraklion.gr/municipality/paidikoi/paidikoi.html

