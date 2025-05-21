Ηράκλειο: Tι είπαν Καλοκαιρινός - Γιαλιτάκης για την αποκομιδή των απορριμμάτων

Η αποκομιδή των απορριμμάτων συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη, συμμεριζόμενοι απόλυτα τη δυσαρέσκεια των τελευταίων ημερών των πολιτών, να αναφέρονται αναλυτικά στα δεδομένα και στον σχεδιασμό που εκπονείται για την επόμενη μέρα.

«Έχει υπάρξει το Ηράκλειο μια πολύ καθαρή, όπου λειτουργεί υποδειγματικά η υπηρεσία καθαριότητας και θα διεκδικούσε τον τίτλο μιας από τις πιο καθαρές πόλεις στην Ελλάδα; Νομίζω όχι» ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, επισημαίνοντας ότι «ζούμε τη μέρα της Μαρμότας» και υπενθυμίζοντας αντίστοιχες κρίσεις που οφείλονται στην ίδια στρέβλωση. Όπως για παράδειγμα τον Μάιο του 2023, όταν υπήρξαν και τότε μαζικές απολύσεις παρατασιούχων έπειτα από δικαστικές αποφάσεις.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε ότι το ίδιο ακριβώς συνέβη και τώρα, αλλά και ότι μπορεί να συμβεί και στο μέλλον αν δεν αλλάξουν πράγματα και τόνισε: «Αυτό το οποίο έχει παγιωθεί ως μια κανονικότητα που ήταν να έχουμε 2/3 παρατασιούχους και 1/3 μόνιμους εργαζόμενους, αναιρείται. Και τότε το σύστημα κλονίζεται. Θεωρώ ότι υπό τις συνθήκες στις οποίες βρεθήκαμε δείξαμε αντανακλαστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα ήταν αυτό που θα ήταν εάν η υπηρεσία λειτουργούσε υπό διαφορετικούς όρους, αυτό είναι προφανές.

Συνεπώς, αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε είναι εάν θέλουμε να οδηγήσουμε την πόλη σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα υπερβαίνει αυτές τις σχεδόν περιοδικές κρίσεις που ζούμε και που οδηγούν σε μια επανάληψη αντεγκλήσεων με διαφορετικές συνθέσεις με τα πρόσωπα να ανταλλάσσουν ρόλους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι πρόοδος; Είναι για το καλό της πόλης;».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στον σχεδιασμό που ετοιμάζεται και καυτηρίασε συνομοσιολογικά σενάρια που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας: «Το τοπίο για τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων διαμορφώνεται εδώ και δεκαετίες και έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμβάλλει στην διαμόρφωση αυτή. Δημιουργούνται τα εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων, ανάκτησης ανακύκλωσης αύριο - μεθαύριο. Και εμείς έχουμε επισπεύσει αυτό που ήταν κολλημένο επί δύο χρόνια και πολεοδομικά και περιβαλλοντικά και οδηγούσε στον απόλυτο τοίχο. Την τελευταία στιγμή το στρίψαμε και το διασώσαμε. Διότι αν είχαν μείνει τα πράγματα εκεί που τα παραλάβαμε, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε ούτε για ΜΕΑ ούτε για ΜΑΑ και δεν ξέρω τι θα κάναμε με την περίφημη χωματερή, στην οποία, μεταβατικά όμως τώρα, οδηγούνται τα απόβλητα».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας των υπηρεσιών καθαριότητας δεν διασφαλίζεται μονοσήμαντα, αλλά «διασφαλίζεται μέσα από μια δομή η οποία επιτελεί τον ρόλο και αυτό εάν γίνει σε μία συνέργεια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα σταθμιστεί. Αλλά θα σταθμιστεί στη βάση δεδομένων, τα οποία θα έρθουν πάρα πολύ σύντομα» και κατέληξε στην τοποθέτησή του: «Ας αποφεύγουμε την απόπειρα να μονοπωλήσουμε την ηθική κρίση. Κι εγώ και η παράταξη μου αποφεύγουμε αυτού το είδους τις κρίσεις. Δεν μπορώ να το εμποδίσω και μπορώ να δεχθώ στα πλαίσια μιας αντιπολιτευτικής τακτικής να γίνονται και τέτοιες κρίσεις. Εάν όμως αυτές οι κρίσεις υποκρύπτουν οτιδήποτε άλλο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές. Τι σημαίνει η ανηθικότητα και τι εννοείτε ακριβώς με αυτό. Εάν αυτό συμβαίνει θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο.

Εάν θεωρείτε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή εξυπηρετεί συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κινείται ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, ας ειπωθεί ανοικτά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σπουδή να κριθεί η Δημοτική Αρχή σήμερα. Να κριθεί στον 17ο μήνα. Δεν θα κριθεί όμως η Δημοτική Αρχή στον 17ο μήνα, διότι υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία κι αυτήν δεν μπορεί να την εκβιάσει κανείς. Δεν μπορεί να την υπερβεί κανείς. Η Δημοτική Αρχή θα πορευτεί μιλώντας με παρρησία, σχεδιάζοντας και εκτελώντας, και, βεβαίως, δεχόμενη την όποια κριτική. Και την σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης. Αλλά η απόπειρα να δημιουργηθεί μια εικόνα ότι βρισκόμαστε στο τέλος του κόσμου αυτή τη στιγμή, απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Και η επόμενη μέρα θα επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό».

Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης από την πλευρά του, υπενθύμισε τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και την ταχύτητα με την οποία αντιμετώπισε μια ακόμη κρίση εξαιτίας των δεκάδων αποχωρήσεων παρατασιούχων με δικαστικές αποφάσεις, γεγονός που οδήγησε την Υπηρεσία Καθαριότητας να λειτουργεί με το 1/3 του προσωπικού της. Υποστήριξε τους εργαζομένους, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στο πλευρό τους, λέγοντας: «Δίνουν καθημερινά τεράστια μάχη, σ’ έναν άνισο αγώνα. Σ’ έναν αγώνα ο οποίος έχει να κάνει με την πολύ μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων αλλά και την πολύ μεγάλη παραβατικότητα που υπάρχει στην αθρόα εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και κάθε είδους απόβλητων στο δημόσιο χώρο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασχεδιασμού, σε αριθμητικά δεδομένα που αποδεικνύουν την πραγματικότητα, όταν το 2023 ήταν 199 οι μόνιμοι υπάλληλοι και τώρα είναι 178 και 241 οι ορισμένου χρόνου οι οποίοι μέχρι πριν μια εβδομάδα ήταν 63, ή όταν τότε υπήρχαν 10 αορίστου χρόνου και τώρα έχουν μείνει 4. «Αυτή η τεράστια απώλεια προσωπικού προφανώς είχε ένα αντίκτυπο στην πόλη. Γιατί η παραγωγή των απορριμμάτων ήταν αμείωτη, συνεχίζονταν σε καθημερινή βάση».

Ο Νίκος Γιαλιτάκης επεσήμανε ότι η δικαστική απόφαση αποχώρησης των παρατασιούχων, ακόμα και αν δεν ερχόταν τον Απρίλιο θα ερχόταν τον Μάιο, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, στην καρδιά δηλαδή του καλοκαιριού, όπου και πάλι θα υπήρχε ένα κενό μέχρι να επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις, δεδομένου ότι για κάθε προκήρυξη, πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη απόφαση του δικαστηρίου με τις προθεσμίες να καθορίζονται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Επανέλαβε ότι από την προηγούμενη Τρίτη ξεκίνησαν όλα τα δρομολόγια αποκομιδής και μαζί και η αντίστροφη μέτρηση για να λυθεί το πρόβλημα με τα συσσωρευμένα απορρίμματα έξω από τους κάδους, μίλησε αναλυτικά για την ενίσχυση με μηχανήματα έργου, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα με τα ογκώδη αντικείμενα και τα κλαδοκάθαρα, αναφέροντας ότι υπήρξαν καταγγελίες πως ακόμα και ημέρες που επιχειρούσαν σ’ ένα σημείο, τις επόμενες ώρες γινόταν εκ νέου παράνομη εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα.

Καταλήγοντας ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, τόνισε: «Από την ημέρα που βγήκε η τακτική αποκομιδή των απορριμματοφόρων, σε 4-5 εργάσιμες μέρες επουλώσαμε αυτή την πληγή. Εκπονείται σχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας και σε πολλά άλλα επιμέρους ζητήματα, όπως είναι η αναδρομολόγηση, η ενίσχυση κάδων, η εγκατάσταση σε λειτουργία των υπόγειων κάδων που ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αλλά δεν μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία όταν υπήρξε τόσο μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Αυτό το σχέδιο για την καθαριότητα θα έρθει εδώ με πάρα πολύ μεγάλη από πλευράς μας διάθεση, αλλά εκτιμώ κι απ’ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Για να το συζητήσουμε και να αναβαθμιστεί πραγματικά και οριστικά η Υπηρεσία Καθαριότητας. Όχι για να πετύχει η Δημοτική Αρχή, αλλά για να αποκτήσουν επιτέλους οι Ηρακλειώτες μια υπηρεσία καθαριότητας αντάξια των αναγκών της πόλης και των αναγκών οι οποίες έρχονται και έχουν να κάνουν με τις ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες».

