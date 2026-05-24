24 Μαΐ 2026 12:20
Ηράκλειο: Στο Σ.τ.Ε η "μάχη" για τις τομές στους δρόμους – Όλα τα μέτωπα στην ανασκόπηση Καλοκαιρινού
clock 11:49 | 24/05/2026
Αναφορές σε όλα τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας, έχει η καθιερωμένη ανασκόπηση του έργου της δημοτικής αρχής Ηρακλείου.

Σε ανάρτησή του στο facebook ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρει τα έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας, το νέος Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη διεκδίκηση ποσού σχεδόν 2 εκ. ευρώ για τα ευάλωτα παιδιά, το νέο Δικαστικό Μέγαρο και το χώρος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών.

Επίσης στην ανάρτηση περιλαμβάνονται και ειδήσεις: Την αναβολή της προγραμματισμένης για τις 26/5 εκδίκαση της προσφυγής εταιρείας – παρόχου τηλεπικοινωνιών εναντίον του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την πρωτοποριακή Κανονιστική Πράξη προστασίας των δρόμων από τις τομές, η οποία επαναπροσδιορίστηκε για τις 2/6, καθώς και για τη συνέχεια του προγράμματος των στοχευμένων ασφαλτοστρώσεων στην οδό Κορωναίου (από το πάρκο Θεοτοκόπουλου μέχρι την 25ης Αυγούστου) και στην παραλιακή Λ. Νεάρχου (στους κόμβους Καζαντζίδη, Πόρου και Εθν. Αντιστάσεως).

