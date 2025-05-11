Γιάννης Κουράκης: Χρόνια Πολλά στις Μητέρες όλου του Κόσμου!

Δήλωση του πορέδρου της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης (ΕΝΔΗΚ) Γιάννη Κουράκη, για τη γιορτή της Μητέρας:

Η Γιορτή της Μητέρας δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να εκφράσουμε τον Σεβασμό, την Τιμή και την Ευγνωμοσύνη μας, στο ιερό πρόσωπο της και ιδιαίτερα τον εμπόλεμων περιοχών.

Η Μάνα ταυτίζεται με την έννοια της διαρκούς προσφοράς, αλλά και με τη Μητρότητα, που συνεπάγεται θυσίες και τεράστιες ευθύνες, τις οποίες ακούραστα αναλαμβάνει.

Γιατί Μάνα σημαίνει Αγάπη.

Γιατί η Μάνα αποτελεί το σύμβολο της προσφοράς στην Πατρίδα, την Οικογένεια και την Κοινωνία.

Η Πολιτεία οφείλει την ουσιαστική της στήριξη, την αναγνώριση του ρόλου της ΜΑΝΑΣ με πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν τη θέση της και την ανεκτίμητη κοινωνική της παρουσία.

Χρόνια Πολλά στις Μητέρες όλου του Κόσμου!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Ήρθαν για διακοπές αλλά νοσηλεύονται στην Εντατική

Κρήτη: Το αεροσκάφος "καθηλώθηκε" λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 174 επιβάτες

Ηράκλειο: Απομάκρυναν κολώνα ηλεκτροφωτισμού επί του ΒΟΑΚ