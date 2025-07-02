ΕΤΑΔ: Θετική να εξετάσει την πρόταση του Δήμου Αγίου Νικολάου για το πρώην φρουραρχείο

Θετική ανταπόκριση από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και από την Διοίκηση της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. είχαν τα επιχειρήματα που τους παρουσίασε την Τρίτη 1 και την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 στην Αθήνα ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, για την παραχώρηση του ιστορικού ακινήτου του πρώην Φρουραρχείου –Υγειονομείου στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Στις συναντήσεις παραβρέθηκε και ο βουλευτής Λασιθίου και Α΄Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, υποστηρίζοντας το αίτημα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε κατά τη διάρκεια των θεσμικών συναντήσεων το περίγραμμα της πρότασης του Δήμου για την αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου για κοινωφελείς σκοπούς. Όπως επεσήμανε, δεν μπορεί συνεχιστεί ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση του ακινήτου, διότι ο χαρακτήρας και η χρήση του πρέπει να είναι δημόσια και να ασκείται από τον Δήμο.

Η αποδοχή από τον Υπουργό Οικονομικών και την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. ήταν θετική, υπό την προϋπόθεση ο Δήμος να αναλάβει να ανακαινίσει το κτήριο.

Όπως τονίζει σχετικά ο κ. Μενεγάκης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα προχωρήσει εντός του τρέχοντος μηνός (Ιουλίου 2025) στην κατάθεση της πρότασης αξιοποίησης του ακινήτου, όπως ζητήθηκε, προκειμένου να καθοριστούν και οι όροι της παραχώρησης για: πολιτιστική χρήση, για υπηρεσίες πολιτισμού και την δημιουργία ενός εικονικού μουσείου προβολής και ανάδειξης της ιστορικής διαδρομής της πόλης και της περιοχής του Μιραμπέλου.

Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων για να καταστεί το κτήριο χρηστικό μπορεί να εξεταστεί να γίνει μέσω της ένταξης σε σχετικό πρόγραμμα.

Την ολοκληρωμένη πρόταση για την πλήρη αποκατάσταση, λειτουργική αναδιαμόρφωση και επανάχρηση των εσωτερικών χώρων των δύο ορόφων του ιστορικού κτηρίου θα συντάξει ο Αρχιτέκτονας κ. Οδυσσέας Σγουρός, ως άμισθος εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

