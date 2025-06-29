ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:49
Δήμος Αγίου Νικολάου: Λύση ανάγκης για να επεκτείνει τη ζωή του ΧΥΤΑ
απορρίμματα
clock 14:25 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε λύση ανάγκης προχωρεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ προκειμένου να επεκτείνει τη ζωή του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου. Αλλά και να συνεχιστεί εκεί η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας…

Όπως είπε ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας σε δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης από τον ΕΣΔΑΚ, που προβλέπει συνένωση των 4 κυττάρων (τριών παλαιών και του λειτουργούντος) για να «σηκωθεί» ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ καθ’ ύψος… Έτσι θα εξασφαλιστεί πρόσθετος χώρος και χρόνος για την εναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ μέχρι να υλοποιηθούν τα μέτρα που προβλέπει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει κατά πολύ. Μέχρι τέλος του μήνα αναμένονται από τον ΕΣΔΑΚ οι σχετικές προκηρύξεις για την κατασκευή των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων -ΧΥΤΥ και των Σταθμών Μεταφόρτωσης -ΣΜΑ.

Στην ερώτηση, κατά πόσον είναι ασφαλής μια επέκταση καθ’ ύψος του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, στον οποίο θα συνεχιστεί να στοιβάζονται  απορρίμματα, ο αντιδήμαρχος είπε ότι «αυτό λένε οι μελέτες που προωθούνται από τον ΕΣΔΑΚ και προσπαθούμε να είναι όσο πιο ασφαλές γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αφού ούτε η Χερσόνησος ή άλλος ΧΥΤΑ δέχεται τα απορρίμματα του δήμου μας…».

 

