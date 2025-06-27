Δήμαρχος Αγίου Νικολάου: Συναντήθηκε με κατοίκους της «Εθνικής Αντιστάσεως»

Την γειτονιά της «Εθνικής Αντιστάσεως» στον Άγιο Νικόλαο επισκέφθηκε την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης συνοδευόμενος από την πρόεδρο του Δ.Σ Σοφία Καραμανώλη και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου συναντήθηκε με κατοίκους της συνοικίας στο κινηματοθέατρο «Χριστίνα» όπου συζήτησε μαζί τους επίκαιρα θέματα όπως το ζήτημα της μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς, ενώ στην συνέχεια περπάτησε μεγάλο μέρος της περιοχής καταγράφοντας προβλήματα και αιτήματα των κατοίκων -συζητώντας μαζί τους για τους σχεδιασμούς της δημοτικής αρχής αλλά και για τους τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν.

Ο δήμαρχος ενημερώνοντας κατοίκους και επιχειρηματίες της «Εθνικής Αντιστάσεως» ότι ο δήμος είναι δίπλα στους πολίτες για οποιαδήποτε θέμα τους απασχολεί, ανέφερε ότι ο Δήμος θα ανταποκριθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων του στα ζητήματα που τέθηκαν υπογραμμίζοντας ότι οι προτάσεις των Δημοτών είναι πολύτιμες για την περαιτέρω βελτίωση του έργου της Δημοτικής Αρχής.

