Ελούντα: Συζητούν την χωροθέτηση της νέας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 18:00 συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Ελούντας στην αίθουσα συνεδριάσεων της κοινότητας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1.Συζήτηση/Σύμφωνη γνώμη για την χωροθέτηση της νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Ελούντας

2.Συζήτηση/απόφαση για αίτημα του συλλόγου «Η Πορφύρα» παραχώρησης μέρους της Πλατείας για τις 21/06/2026 από 19:00-23:00 για εκδήλωση του εορτασμού του Κλήδονα.

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