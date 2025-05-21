Δύο Χρυσά Βραβεία για τον Δήμο Ηρακλείου στα Tourism Awards 2025

Δύο Χρυσά Βραβεία απέσπασε ο Δήμος Ηρακλείου στην τελετή απονομής των Tourism Awards 2025 αναδεικνύοντας τη δυναμική του ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός.

Συγκεκριμένα, το πρώτο Χρυσό Βραβείο απονεμήθηκε στην κατηγορία “Innovative Use of Technology” για το έργο “Διαδραστικό Ηράκλειο: Μια εμπειρία ψηφιακής περιήγησης στον πολιτισμό και το σήμερα”, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής. Το έργο αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για να προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική και διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με τον πολιτισμό και την ιστορία του Ηρακλείου. Το έργο το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://heraklion360.eu/.

Το δεύτερο Χρυσό Βραβείο απονεμήθηκε στην καμπάνια “LoveHER”, η οποία διακρίθηκε στα Tourism Awards ως η κορυφαία καμπάνια Τουριστικής Προβολής. Το “LoveHER” είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία που αναδεικνύει την αυθεντική γοητεία του Ηρακλείου, προβάλλοντας την πόλη ως έναν προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου.

Κατά την παραλαβή των βραβείων, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργος Αγριμανάκης, τόνισε: «Αυτά τα δύο Χρυσά Βραβεία αποτελούν αναγνώριση των προσπαθειών μας να προβάλλουμε το Ηράκλειο με σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για τη συνεργασία τους στο Διαδραστικό Ηράκλειο και όλους όσοι εργάστηκαν για την καμπάνια ‘LoveHER’. Με όραμα, καινοτομία και συνεργασία, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη θέση του Ηρακλείου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Ο Δήμος Ηρακλείου παραμένει προσηλωμένος στη στρατηγική του για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, προβάλλοντας τον πολιτισμό, την ιστορία και τη μοναδικότητά του σε ένα παγκόσμιο κοινό».

Σημειώνεται ότι στην τελετή απονομής των βραβείων παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας» Σταύρος Στεφανάκης. Και τα δύο έργα που βραβεύθηκαν, ξεκίνησαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ολοκληρώθηκαν από τη νέα Δημοτική Αρχή.

