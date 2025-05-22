ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δήμος Μαλεβιζίου: Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για αναφορές βλαβών σε ιδιωτικά κτίρια λόγω σεισμού
Σε αναφορές σχετικά με βλάβες που επήλθαν από τον σεισμό σε ιδιωτικά  κτίρια και κατοικίες τους στις περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, μπορούν να προχωρούν οι ιδιοκτήτες.

Συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους πολίτες ότι λειτουργεί ειδικό τηλεφωνικό κέντρο με το οποίο μπορούν να επικοινωνούν οι δημότες και κάτοικοι του Δήμου προκειμένου να προχωρούν σε αναφορές σχετικά με βλάβες που επήλθαν συνεπεία του σεισμού στα ιδιωτικά τους κτίρια και τις κατοικίες τους στις περιοχές του Δήμου.

Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου θα συλλέξει κάθε διαθέσιμη πληροφορία και θα την αποστείλει ως ενημέρωση στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδια για την αξιολόγηση και τη συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου στα ιδιωτικά κτίρια.

Οι πολίτες καλούνται επικοινωνούν για την αναφορά των ζημιών στο κέλυφος των κατοικιών τους στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2813 400 651 (Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου) ή στη Γραμμή Δημότη στο 15330 (αστική χρέωση). Εναλλακτικά μπορούν να αποστέλλουν τις αναφορές τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] σημειώνοντας στοιχεία επικοινωνίας, περιοχή, καθώς και περιγράφοντας τις ζημιές στις κατοικίες τους.

