Δήμος Ηρακλείου: Στοχευμένη αναζήτηση ακινήτου για τη δημιουργία Κέντρου Αστέγων

Στην αναζήτηση χώρου για τη δημιουργία Κέντρου Αστέγων προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της αξιοποίησης ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών.

Μια επιτροπή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει χώρους και να πραγματοποιεί επισκέψεις σε δημοτικά ακίνητα με σκοπό να διαπιστώσει εάν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι είτε σε δημοτικά ακίνητα στα οποία θα μπορεί να ανεγερθεί Κέντρο Αστέγων είτε σε είτε κατάλληλα κτήρια τα οποία θα μπορούσαν να διαμορφωθούν με τρόπο που θα μπορούσε να υποστηρίξει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας τέτοιας δομής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προδιαγραφές που ο νόμος ορίζει είναι πάρα πολύ αυστηρές σε σχέση με τους όρους προσβασιμότητας, σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα που θα πρέπει να καταλαμβάνει και σε σχέση με τους χώρους που θα πρέπει να διαθέτει και φυσικά το προσωπικό που θα πρέπει να απασχολεί για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της λειτουργίας της κοινωνικής δομής.

Ο στόχος είναι το Κέντρο Αστέγων εκτός από τις παροχές που θα έχει σε σχέση με τη σίτιση και την υγιεινή των αστέγων θα λειτουργεί ως δομή βραχυχρόνιας φιλοξενίας τους ώστε οι άνθρωποι που σήμερα ζουν στο δρόμο να αποκτήσουν στέγη με σκοπό προοπτικά να προχωρήσει η κοινωνική τους ένταξη. Σύμφωνα με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ο αριθμός των αστέγων είναι μεταβαλλόμενος με την έννοια ότι κάποια άτομα μπαίνουν σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης και αλλάζει η ζωή τους.

Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν επίσημα αθροιστικά στοιχεία σε σχέση με τον ακριβή αριθμό των αστέγων στο Ηράκλειο, όμως σε μια γενική εκτίμηση που μπορεί να κάνει κάποιος υπολογίζεται ότι φτάνουν τους 30.

Ωστόσο ο πραγματικός αριθμός είναι ξεκάθαρα μεγαλύτερος διότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε τροχόσπιτα ή σε σπίτια χωρίς ρεύμα και νερό, ή φιλοξενούνται προσωρινά σε άλλα νοικοκυριά.

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