Δήμος Βιάννου: Έρχονται διπλές χρεώσεις για όσους υπερκαταναλώνουν νερό

Με διπλές χρεώσεις θα τιμωρούνται όσοι υπερκαταναλώνουν νερό στο Δήμο Βιάννου, ενώ την ίδια ώρα μπαίνουν στο κάδρο των χρεώσεων νερού όσοι ενώ τα ρολόγια τους εμφανίζουν μηδενική κατανάλωση την ίδια ώρα διατηρούν καλλιέργειες κηπευτικών.

Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του Δήμου Βιάννου, που βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση λόγω της λειψυδρίας και ειδικά στο παραλιακό τμήμα του, που είναι αυτό στο οποίο αναπτύσσεται έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δήμος από πολύ νωρίς ανακοίνωσε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο σε σχέση με την κατανάλωση του νερού, αφού οι πιέσεις είναι μεγάλες και ο φυσικός πόρος εξαιρετικά πολύτιμος και για το λόγο αυτό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα μέτρα ορθολογικής διαχείρισης του νερού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Δήμαρχο Παύλο Μπαριτάκη, γίνεται αυστηρός έλεγχος στις γεωτρήσεις όπου υπάρχουν μετρητές νερού που καταγράφουν την ποσότητα άντλησης και όταν οι μετρήσεις δείχνουν μεγάλες αποκλίσεις δηλαδή υψηλά ποσοστά υπερκατανάλωσης, θα γίνονται χρεώσεις στους καταναλωτές ανά στρέμμα με βάση τις καλλιέργειες τους.

Μάλιστα όσοι υπερκαταναλώνουν τα πληρώνουν σε διπλάσιο ποσό το κόστος του νερού που όφειλαν να μην έχουν καταναλώσει.

Ο ίδιος εξηγεί ότι αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και στις περιπτώσεις των ρολογιών άρδευσης που δείχνουν μηδενική κατανάλωση ενώ την ίδια ώρα που οι ιδιοκτήτες τους διατηρούν καλλιέργειες και καταναλώνουν νερό.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όπως τονίζει θα γίνονται κανονικά χρεώσεις. Σύμφωνα με τον κ. Μπαριτάκη, τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ένα υψηλό ποσοστό της τάξης το 80% ο κόσμος έχει συμμορφωθεί και είναι πειθαρχημένος σε σχέση με το αυστηρό πλαίσιο που έχει τεθεί αντιλαμβανόμενος πόσο σημαντικό ζήτημα είναι να είναι μέρος της προσπάθειας για την προστασία του φυσικού πόρου του νερού. Ωστόσο υπάρχει και ένα 20% που δεν δείχνει την ίδια πειθαρχία και στις περιπτώσεις αυτές αναγκαστικά θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

