Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: Συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο για την Παπούρα

Μετά τη συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, βρέθηκε σήμερα Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο.

Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υφυπουργό για τη σταθερή και ξεκάθαρη θέση του Δήμου, σχετικά με το σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα της Παπούρας τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Η αρχαιολογική ανασκαφή πρέπει να ολοκληρωθεί, το μνημείο να στερεωθεί και να προστατευθεί, στη συνέχεια να αναδειχθεί και να καταστεί επισκέψιμο. Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να γίνουν με "σφιχτό εναγκαλισμό" του μνημείου από τις εγκαταστάσεις του ραντάρ».

Επιπλέον, επεσήμανε ότι η θέση του ραντάρ, όπως φαίνεται σε σκαρίφημα που διέρρευσε, δεν είναι αποδεκτή, αφού είναι σχεδόν εφαπτόμενη του μνημείου και ότι για την απαιτούμενη βάση του ραντάρ θα χρειαστεί νέα αρχαιολογική ανασκαφή, γεγονός που είναι απόλυτα αντιφατικό με την επίκληση του χρόνου.

Ο Υφυπουργός, αφού άκουσε όσα του εξέθεσε ο Δήμαρχος, ανέφερε ότι η πρόταση προς το ΚΑΣ έχει βελτιωθεί, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Η βελτιωμένη πρόταση θα εξεταστεί σε προσεχή συνεδρίαση του ΚΑΣ.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για τη συνάντηση, παρά την ασάφεια σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου Υποδομών και δήλωσε ότι θα παραστεί στη συνεδρίαση του ΚΑΣ για να καταθέσει τη θέση του Δήμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κρήτη: Σοβαρά τραυματισμένος ο περιπατητής που έπεσε στο φαράγγι του Δικτάμμου

Κρήτη: Ξεκίνησαν οι φρεγάτες τις περιπολίες νότια του νησιού για την αποτροπή μεταναστών

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο διευθυντής Γυμνασίου που διώκεται για τον βιασμό 16χρονης μαθήτριας