Άγιος Νικόλαος: Την Τετάρτη 27/5 ξεκινά φέτος στην Κριτσά η εφαρμογή της περιοδικής πεζοδρόμησης

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου της περιοδικής πεζοδρόμησης του ιστορικού κέντρου του χωριού στη Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς.

Η περιοδική πεζοδρόμηση θα εφαρμόζεται καθημερινά επί της οδού Κριτσωτοπούλας (από την οικία Δημητρίου Κοζύρη έως και την οικία Γεωργίου Κουτάντου) από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, σύμφωνα με την αρχική εγκεκριμένη απόφαση που ισχύει επί του παρόντος.

Το μέτρο της περιοδικής πεζοδρόμησης θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, ενώ από την εφαρμογή του εξαιρούνται οι κάτοικοι που έχουν κινητικά προβλήματα, τα οχήματα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., της Δημοτικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, τα απορριμματοφόρα και άλλα οχήματα των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παράλληλα, κατά την εφαρμογή του μέτρου, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες και στους επισκέπτες να σταθμεύουν δωρεάν τα οχήματά τους στον δημοτικό χώρο στάθμευσης στην τοποθεσία «Πλάι», ο οποίος – όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Γιώργος Σκύβαλος – έχει διαμορφωθεί κατάλληλα και διαθέτει την απαραίτητη ενημερωτική σήμανση.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ευχαριστώντας τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς, τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους οδηγούς για τη συνεργασία τους κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, ανέφερε:

«Αν και στην αρχική εφαρμογή του μέτρου υπήρξαν ορισμένες επιφυλάξεις, σήμερα η επιθυμία των ίδιων των πολιτών της Κριτσάς για τη συνέχισή του είναι ακόμη πιο ισχυρή, καθώς τα θετικά αποτελέσματα είναι πλέον ορατά στην καθημερινότητα του χωριού. Με συνεργασία και κοινή προσπάθεια, συνεχίζουμε με πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών.»

