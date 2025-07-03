Wimbledon: Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη από την Ριμπάκινα

Η Έλενα Ριμπάκινα επικράτησε 2-0 σετ της Μαρίας Σάκκαρη για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Η 26χρονη πρωταθλήτρια από το Καζακστάν (Νο. 11) -νικήτρια της διοργάνωσης το 2022- ξεκίνησε το πρώτο game με break 0-1.

Στη συνέχεια η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο. 77 στον κόσμο) κατάφερε να μειώσει σε 3-4, αλλά η Ριμπάκινα βρήκε τον τρόπο να φτάσει στο 6-3 και στο game μέσα σε 37 λεπτά.

Το δεύτερο game η Σάκκαρη ξεκίνησε με break, αλλά η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στην Καζάκα η οποία έφτασε στο 1-6 μέσα σε 23 λεπτά.

Στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Ριμπάκινα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ανα Καλίνσκαγια (Ρωσία) και την Κλάρα Τάουσον (Δανία).