Wimbledon: Αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη από την Ριμπάκινα

Η Έλενα Ριμπάκινα επικράτησε 2-0 σετ της Μαρίας Σάκκαρη για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
Η 26χρονη πρωταθλήτρια από το Καζακστάν (Νο. 11) -νικήτρια της διοργάνωσης το 2022- ξεκίνησε το πρώτο game με break 0-1.
Στη συνέχεια η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο. 77 στον κόσμο) κατάφερε να μειώσει σε 3-4, αλλά η Ριμπάκινα βρήκε τον τρόπο να φτάσει στο 6-3 και στο game μέσα σε 37 λεπτά.
Το δεύτερο game η Σάκκαρη ξεκίνησε με break, αλλά η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στην Καζάκα η οποία έφτασε στο 1-6 μέσα σε 23 λεπτά.
Στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Ριμπάκινα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ανα Καλίνσκαγια (Ρωσία) και την Κλάρα Τάουσον (Δανία).