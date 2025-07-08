Τουρνουά 3x3 Βasketball Cretan Series στο Ηράκλειο: Πανδαισία με ρεκόρ στα....black jack!

Το ρεκόρ στους αγώνες στους οποίους σημειώθηκαν πάνω από 21 πόντοι από μια ομάδα ο εμπλουτισμός του προγράμματος με τη νέα ηλικιακή κατηγορία λιλιπούτειων παιδιών (κάτω των 9 ετών) και η επίδειξη μπάσκετ με αμαξίδιο σημάδεψαν το τρίτο κατά σειρά Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by choco BIG της εφετινής σεζόν, το οποίο διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Ιουλίου του 2025 στην εμβληματική Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου

Το Τουρνουά διοργανώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου και τη Nets Sports Events με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το Ηράκλειο άνοιξε μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά στην οποία χώρεσαν 51 ομάδες και πάνω από 200 αθλητές και αθλήτριες που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, απόλαυσαν τη συμμετοχή τους και πρόσφεραν μεγάλες αγωνιστικές συγκινήσεις και πολλές φαντασμαγορικές στιγμές στο φιλοθεάμον κοινό.

Τα black jack και οι αγώνες με αμαξίδιο

Τα δυο γήπεδα που εγκαταστάθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας γέμισαν από ανταγωνισμό, ένταση, ποιότητα και παραγωγικότητα, μάλιστα για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης, επτά αγώνες κρίθηκαν με... black jack (με τις νικήτριες ομάδες να σκοράρουν πάνω από 21 πόντους), ενώ δεν έλειψαν οι παρατάσεις και τα buzzer beaters.

Ξεχωριστό και συνάμα καινοτόμο γεγονός στο τρίτο κατά σειρά Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by choco BIG αποτέλεσε η διεξαγωγή δυο αγώνων επίδειξης από τους παίκτες της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο του Αθλητικού Σωματείου Κινητικά Αναπήρων (Α.Σ.Κ.Α.) Ηράκλειο, ενώ ακολούθησε ενημερωτική συζήτηση με το κοινό.

Οι νικήτριες ομάδες και τα αποτελέσματα των τελικών ανά κατηγορία:

Κατηγορία κάτω των 9 ετών: Αντετοστούμποι-Λεσπόροι 4-2 και 3-2 (στην παράταση

Κατηγορία κάτω των 11 ετών: Four Snakes-Δειλινό 10-1 και 7-1

Κατηγορία κάτω των 13 ετών: Η Μπάλα Φταίει-Δεκάστεροι 6-5 (παράταση)

Κατηγορία κάτω των 15 ετών: Huzz United-Χαρκούδες 16-13

Κατηγορία κάτω των 18 ετών: Κούρβα-Κρις Φουκ και Σιδηρούς 21-8

Κατηγορία άνω των 18 ετών: Βαγγέλης-Roomates 19-14

Κατηγορία γυναικών: Ταλιατέλες- Οι Κοντές Και Εγώ 13-9 και 8-4.

Τα έπαθλα στις νικήτριες ομάδες απένειμαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βαγγέλης Ζάχαρης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου Γιάννης Τσαπάκης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Βαρδαβάς.

Οι επόμενες μπασκετικές παραστάσεις του Τουρνουά 3x3 Basketball «Cretan Series» by choco BIG του 2025 θα φιλοξενηθούν στο Ρέθυμνο (12-13 Ιουλίου), στις Άγιες Παρασκιές του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Ηρακλείου (19-20 Ιουλίου), στην Άνδρο των Κυκλάδων (25-27 Ιουλίου), στη Σητεία (2-3 Αυγούστου), στο Οροπέδιο Λασιθίου (9 Αυγούστου), στα Ανώγεια (16-17 Αυγούστου), στα Χανιά (23-24 Αυγούστου) και στη Νεάπολη Λασιθίου (13 Σεπτεμβρίου).

Χρυσοί χορηγοί των Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series είναι η Fresh Snack και το Choco BIG και υποστηρικτές τα σούπερ μάρκετ ΦΑΙΣΤΟΣ, η εταιρεία ανταλλακτικών ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ και η Εταιρεία Εμφιάλωσης Coca Cola/3Ε.

Οι διοργανωτές του Τουρνουά ευχαριστούν θερμώς την Εθελοντική ομάδα «Επίδρασις» για την πολύ σημαντική υποστήριξη της στον τομέα της σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας των αγωνιζόμενων και των θεατών.

Στην εφετινή σεζόν τα Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by choco BIG ενισχύουν το Αθλητικό Σωματείο Κινητικά Αναπήρων (Α.Σ.Κ.Α.) Ηράκλειο στο οποίο διατίθενται τα έσοδα από την προαιρετική αγορά των αγωνιστικών φανελών με το συμβολικό τίμημα των τριών ευρώ.

Οι αγώνες των Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by Choco BIG διεξάγονται στα πλέον σύγχρονα και εγκεκριμένα από τη FIBA δάπεδα/γήπεδα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και με όλους τους κανόνες ασφαλείας για τους αγωνιζόμενους και τους θεατές.

Όπως κάθε χρόνο τα Τουρνουά 3x3 Basketball Cretan Series by Choco BIG απευθύνονται σε όλη την ηλικιακή κλίμακα, ενώ η συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη και προσφέρεται δωρεάν.

Το δημοφιλέστερο αστικό

άθλημα του πλανήτη!

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του μπάσκετ απανταχού της Κρήτης και όχι μόνο : για όλους τους φίλους του μπάσκετ, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προϋπηρεσίας στα γήπεδα και αγωνιστικής καριέρας, καθόσον εδώ ακριβώς έγκεινται η ιδιαιτερότητα, η φιλοσοφία και η κινητήρια δύναμη του 3x3.

Είναι ένα παιχνίδι για όλους!

Το 3x3 Basketball εξαπλώνεται ραγδαίως και μανιωδώς, αρχής γενομένης από το 2021 στο Τόκιο αποτελεί επίσημο άθλημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, προσελκύει διαρκώς νέους φίλους και αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το πιο αναπτυσσόμενο και δημοφιλές αστικό άθλημα σε όλο τον πλανήτη!