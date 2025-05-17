Τιμή από ΕΠΟ σε ΟΦΗ και Ολυμπιακό πριν τον τελικό

ΟΦΗ και Ολυμπιακός κονταροχτυπιούνται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ και θέλουν να κατακτήσουν το τρόπαιο σε μια ιστορική χρονιά και για τις δύο ομάδες που γιορτάζουν τα 100 χρόνια ζωής.

Η ΕΠΟ διοργάνωσε ένα επίσημο δείπνο στους δύο φιναλίστ, ενώ προσέφερε στις ομάδες τα εμβλήματά τους φιλοτεχνημένα με μεγάλες στιγμές και προσωπικότητες των δύο συλλόγων. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του τελικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

”Η ΕΠΟ δεξιώθηκε τους φιναλίστ του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας betsson 2025 και τίμησε την ιστορική συγκυρία της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού. Η Ομοσπονδία προσέφερε στις ομάδες τα εμβλήματά τους φιλοτεχνημένα από τον visual designer Χάρη Τσεβή“.

Τα έργα παρέλαβαν ο Ηλίας Πουρσανίδης εκ μέρους του ΟΦΗ και ο Κριστιάν Καρεμπέ για τον Ολυμπιακό.