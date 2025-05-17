Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Οι παίκτες του ΟΦΗ ευχαρίστησαν τον υπέροχο κόσμο τους

Ο ΟΦΗ έχασε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στον τελικό του ΟΑΚΑ και δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση, ώστε να επιστρέψει στην Κρήτη με το Κύπελλο Ελλάδας.

Παρά την τεράστια απογοήτευση οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς και σύσσωμη η αποστολή πήγαν μπροστά στους χιλιάδες φίλους της ομάδας για να τους ευχαριστήσουν για το μεγάλο ταξίδι που έκαναν για να βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν αυτό που προσμονούσε ολόκληρη η οικογένεια του ΟΦΗ, όμως ο κόσμος εξέφρασε τη στήριξη του και έγινε ένα με την ομάδα, καθώς έκαναν... χέρια και φώναξαν το όνομα της ομάδας.

Μόλις η ομάδα επέστρεψε στον πάγκο σχημάτισαν όλοι μαζί έναν κύκλο, με τον Μίλαν Ράσταβατς στο κέντρο και φώναξαν δυνατά «ΟΦΗ», καθώς οι οικογένειες στις δυσκολίες συσπειρώνονται και γίνονται πιο δυνατές από ποτέ...

