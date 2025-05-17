Μίλαν Ράσταβατς: «Το γρήγορο γκολ μας έφερε σε δύσκολη θέση- Είμαι περήφανος για το κλαμπ, τους οπαδούς και τους παίκτες»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Μίλαν Ράσταβατς στις δηλώσεις του παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, υπογραμμίζοντας ότι το γρήγορο γκολ του Ροντινέι δυσκόλεψε πολύ την ομάδα του και βοήθησε τους ερυθρόλευκους να φτάσουν στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Παράλληλα δήλωσε υπερήφανος για τους παίκτες του και τον κόσμο.

Ο Σέρβος τεχνικός δήλωσε: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε σήμερα, ήταν καλύτερος και άξιζε να πάρει το κύπελλο. Είμαι περήφανος για το κλαμπ, τους παίκτες και τους φιλάθλους που ήρθαν χιλιάδες εδώ να μας στηρίξουν. Το σενάριο του παιχνιδιού δεν ήταν καλό, δεχθήκαμε γκολ νωρίς και αυτό μας έβαλε σε δύσκολη θέση. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου. Ήταν μία μεγάλη ευκαιρία για εμάς, είμαστε γεμάτοι με συναισθήματα και ίσως το συναίσθημα που βγάλαμε είναι κι αυτό που μας οδήγησε εδώ».

