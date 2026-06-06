Τελικοί ΝΒΑ: Οι Νικς έκαναν το 2-0 μέσα στο Σαν Αντόνιο (βίντεο)

Οι Σπερς και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έχασαν οριακά την δυνατότητα να ισοφαρίσουν τους τελικούς του ΝΒΑ, καθώς ηττήθηκαν για δεύτερη διαδοχική φορά στην έδρα τους από τους Νικς της Νέας Υόρκης, οι οποίοι μετά την επικράτηση τους με 105-104, προηγούνται με 2-0.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης θα έχουν μία μοναδική ευκαιρία να φθάσουν στην κατάκτηση του τίτλου, καθώς θα υποδεχθούν δύο φορές τους Σπερς στην έδρα τους, ενώ η ομάδα του Σαν Αντόνιο βρίσκεται σε μια επισφαλή θέση, που «λυγίζει» κάτω από το «βάρος της Ιστορίας».

Κι΄αυτό, γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα, ποτέ καμία ομάδα που έχει χάσει τους δύο πρώτους αγώνες της εντός έδρας, δεν έχει καταφέρει ανατρέψει την κατάσταση. Ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος επανειλημμένα δήλωσε την επιθυμία του να «γράψει Ιστορία» με τους Σπερς, την δεύτερη νεαρότερη ομάδα που έφθασε σε τελικό του NBA, καλείται ν' αντιμετωπίσει αυτήν την τεράστια πρόκληση.

Ο Γάλλος άσος, έκανε ό,τι μπορούσε, ωστόσο, για να αποφύγει αυτήν την δύσκολη κατάσταση, που μοιάζει σαν να βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής. Αφού δυσκολεύτηκε στην ήττα του Game 1, ο Γουεμπανιάμα εμφανίσθηκε πολύ βελτιωμένος, σκοράροντας 29 πόντους (11/21 σουτ), συμπεριλαμβανομένων 22 στο δεύτερο ημίχρονο (9 ριμπάουντ, 4 μπλοκ, 2 κλεψίματα), αλλά έχασε το νικητήριο σουτ.

«Μου έλειπε πάλι η ψυχραιμία, και αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Πρέπει να είμαι πιο ψύχραιμος, να έχω καλύτερο έλεγχο του παιχνιδιού», σχολίασε ο Γάλλος, με το πρόσωπό του σκυθρωπό. Στην προηγούμενη κατοχή, είχε βιαστεί να κάνει μια λάθος πάσα στον Στέφον Κάστλ, με την μπάλα να κτυπά στην πλάτη του συμπαίκτη του. «Τα έκανα θάλασσα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Αυτό είναι το πιο απογοητευτικό πράγμα, να τα πετάς όλα μετά από όλη αυτή τη σκληρή δουλειά. Τα έκανα θάλασσα, τα έκανα θάλασσα... Έπρεπε να είχαμε κερδίσει αυτό το παιχνίδι, είχαμε τη νίκη στα χέρια μας», πρόσθεσε.

Εκείνη την στιγμή, η Νέα Υόρκη... έτρεμε, έχοντας μόλις σπαταλήσει ένα προβάδισμα 14 πόντων έξι λεπτά πριν την λήξη, δεχόμενη ένα σερί 14-0. Αλλά με λίγο περισσότερο από εννέα δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι, ο Τζέιλεν Μπράνσον έριξε την ελεύθερη βολή που χρειαζόταν για να δώσει στους Νικς προβάδισμα ενός πόντου. Οι 20 πόντοι του, προστιθέμενοι στους 20 του Μίκαλ Μπρίτζες και στους 21 του Καρλ Αντονι Τάουνς, αποδείχθηκαν καθοριστικοί για τους Νικς. Εκτελώντας μόνο το 70% των προσπαθειών τους στις βολές και επιτρέποντας δέκα επιθετικά ριμπάουντ στους αντιπάλους τους, οι «Texans» έθεσαν τους εαυτούς τους σε μια συνεχή δύσκολη θέση, κάνοντας την ισοφάριση να μοιάζει θαυματουργή δεδομένου του τρόπου που εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ειδικά επειδή η άμυνα της Νέας Υόρκης επέδειξε μια ένταση και αφοσίωση που θα αποθάρρυνε ακόμη και τους καλύτερους παίκτες.

«Έχει περάσει καιρός από τότε που ο «Wemby» δέχτηκε τέτοια... κλωτσιά. Ο Τάουνς απλώς τον καταστρέφει», παρατήρησε έκπληκτος ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ στο ESPN στο ημίχρονο, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι το νεαρό της ηλικίας του Γάλλου σέντερ (22 ετών) δεν μπορούσε να εξηγήσει πλήρως την κατάσταση.

«Τι φανταστικό παιχνίδι!», είπε. Είχε δίκιο, αλλά δεν είχε υπολογίσει την υπερήφανη αντίδραση του Γουέμπι στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος... πυροδότησε μια ανατροπή, με την βοήθεια του Ντε'Άαρον Φοξ, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους.







Ο Γουεμπανιάμα «είναι ένας σπουδαίος παίκτης, το είδος του παίκτη που βλέπεις μόνο μία φορά σε μια γενιά». «Χρησιμοποίησα το μέγεθος και την εμπειρία μου για να του το κάνω δύσκολο», σχολίασε ο 30χρονος φόργουορντ των Νικς, αμέσως μετά τον αγώνα.

Ωστόσο, αυτή η «φουρνιά» των «New Yorkers» του 2026 φαίνεται φτιαγμένη από διαφορετικά υλικά, καθοδηγούμενη από την πίστη των «χρυσοθήρων», που παραμένει ανεκπλήρωτη για 53 χρόνια από το δεύτερο πρωτάθλημά τους.

«Τι φανταστικό παιχνίδι. Ήταν ένα συνεχές μπρος-πίσω σε όλη τη διάρκεια. Προφανώς, επέστρεψαν προς το τέλος. Και θα μπορούσαμε να τα παρατήσουμε μερικές φορές. Αλλά οι παίκτες μας συνέχισαν να παλεύουν», σχολίασε ο προπονητής τους, Μάϊκ Μπράουν.

Η ομάδα του βρίσκεται τώρα σε ισχυρότερη θέση από ποτέ για να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο του franchise. Ο αγώνας 3 θα διεξαχθεί τη Δευτέρα και ο αγώνας 4 την Τετάρτη, σε ένα Madison Square Garden που υπόσχεται να είναι πιο «ηλεκτρισμένο» από ποτέ...