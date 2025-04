Super league 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Νίκη Βόλου

Την παραμονή της στη Super League 2 εξασφάλισε σε πολύ μεγάλο βαθμό η Νίκη Βόλου, μετά τη νίκη της με 1-0 επί του -ουραγού και υποβιβασμένου- Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Play Out του Α΄ ομίλου. Από την πλευρά τους, ΠΑΟΚ Β΄ και Καβάλα «βολεύτηκαν» στο 0-0 στην Ευκαρπία και αποσπάστηκαν τέσσερις βαθμούς από τον Διαγόρα, με τους «αργοναύτες» να παραμένουν αήττητοι στα Play Out, αλλά να μην μπορούν ακόμη να αισθανθούν ασφαλείς, αφού έχουν ένα ματς περισσότερο από τους Ροδίτες.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής των Play Out του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Νίκη Βόλου - Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-0

ΠΑΟΚ Β’ - Καβάλα 0-0

ΡΕΠΟ: Διαγόρας Ρόδου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)

Νίκη Βόλου 21

ΠΑΟΚ Β’ 18 -5αγ.

Καβάλα 18

Διαγόρας Ρόδου 14 -5αγ.

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 5

Στα πλέι οφ της της 7ης αγωνιστικής στον Α΄ όμιλο, ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε 2-0 του Μακεδονικού στους «Ζωσιμάδες» με δύο γκολ του Χάινριχ στο 8ο και 58ο λεπτό, το δεύτερο με πέναλτι.

Τα αποτελέσματα (ρεπό ο Ηρακλής):

Καμπανιακός - ΑΕΛ 1-2

ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

Play Off

1. ΑΕΛ 6 3-3-0 2-1-0 1-2-0 13-6 36

-------------------------------------------------------------------

2. ΠΟΤ Ηρακλής 5 2-3-0 0-2-0 2-1-0 10-6 27

3. ΠΑΣ Γιάννινα 5 2-2-1 2-1-0 0-1-1 10-7 24

4. Μακεδονικός 6 1-1-4 1-1-1 0-0-3 7-12 18

5. Καμπανιακός 6 1-1-4 1-0-2 0-1-2 7-16 17