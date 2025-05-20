Ράσταβατς: «Το πιο μεγάλο παιχνίδι της καριέρας μου – Έχω συμβόλαιο με τον ΟΦΗ»

Ο Μίλαν Ράσταβατς μίλησε για το πώς έζησε τον τελικό Κυπέλλου του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό αλλά και για το μέλλον του στους Κρητικούς.Αναλυτικά η συνέντευξη του Σέρβου τεχνικου στο «Metropolis»:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και ένα μεγάλο κατόρθωμα. Πιστεύω πως οι οπαδοί μας έμειναν ευχαριστημένοι, όχι όπως αν παίρναμε το τρόπαιο, αλλά ευχαριστημένοι με την συνολική μας εμφάνιση και την παρουσία μας γενικότερα στον τελικό. Και για μένα ήταν το πιο μεγάλο παιχνίδι της καριέρας μου ως τώρα, ήταν μεγάλο κατόρθωμα και για μένα, αν και δεν ήρθε η επιτυχία με την κατάκτηση».

Για την συνομιλία που είχε με τον Τραϊανό Δέλλα: «Ηταν αυτός που έκανε τα πρώτα βήματα για να φτάσουμε στον τελικό και είναι αυτός που αξίζει να αναφερθεί το όνομά του σε αυτή την επιτυχία».

Για το αν θα συνεχίσει στον ΟΦΗ και την νέα χρονιά: «Εχω συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, οπότε κανονικά είναι να μείνω στον ΟΦΗ. Θα πάω στη Σερβία τώρα, αν και σήμερα είμαι ακόμη στην Κρήτη. Από αύριο θα επιστρέψω σπίτι για διακοπές».

Για την τραγιάσκα που δεν αποχωρίζεται ποτέ: «Είμαι χαρούμενος που σας αρέσει, είναι πολύ stylish και κάτι το αξιοπρόσεκτο, με το οποίο μπορείς να με ξεχωρίζεις. Είναι το χαρακτηριστικό μου!»

