ΟΦΗ: Στις 5 Ιουλίου η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν-Ευχαριστίες για τη στήριξη στον τελικό

Ο ΟΦΗ δεν αφήνει τον χρόνο να πάει χαμένο μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, σχεδιάζοντας ήδη την επόμενη σεζόν.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση παικτών και τεχνικού επιτελείου στο ΒΑΚ ενώ παράλληλα δόθηκε το πρώτο ραντεβού για την αγωνιστική περίοδο 2025/26, στις 5 Ιουλίου.

Εκείνο το διήμερο (Σάββατο 5 Ιουλίου και Κυριακή 6 Ιουλίου), οι παίκτες της ομάδας θα περάσουν από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα 7 Ιουλίου θα διεξαχθεί η πρώτη προπόνηση.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει γνωστό και όλο το πρόγραμμα της καλοκαιρινής προετοιμασίας, δηλαδή τόσο το μέρος που θα “χτιστεί” ο νέος ΟΦΗ, όσο και το διάστημα παραμονής του στο εξωτερικό.

Στο μεταξύ ο ΟΦΗ εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του σε φορείς και πρόσωπα που βοήθησαν ώστε το ταξίδι και η εμπειρία του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής και όμορφη για τον κόσμο του.

Oπως αναφέρει, πρόκειται για το πρώτο βήμα ουσιαστικής επαφής με τους Κρητικούς της Αθήνας, τονίζοντας ότι οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν θα συνεχιστούν και στο μέλλον.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

"Ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025 έχει περάσει στο παρελθόν, αλλά κανένας από την ομάδα μας δεν μπορεί να ξεχάσει τη σημαντική συμβολή ανθρώπων, συλλόγων, οργανισμών που, δίχως να γνωριζόμαστε από πριν, στάθηκαν δίπλα στην ομάδα και στους φιλάθλους μας, προκειμένου να ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. πιο εύκολη, με ασφάλεια και με έντονα συναισθήματα το “ταξίδι” στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Από την ΠΑΕ ΟΦΗ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Παγκρήτιο Ένωση και ιδιαίτερα στην Πρόεδρο και τη Ρένα Βασιλάκη και στην έφορο και τη Μαρίνα Καλαϊτζάκη, για την προσπάθειά τους όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να συγκρατήσουν τους Κρητικούς της Αττικής.

Ξεχωριστές ευχαριστίες στον Δήμο Αμαρουσίου και ειδικά στον κ. Χριστόστομο Σχινά και τη Μαίρη Γαλαζούλα για τη μεγάλη «αγκαλιά» που άνοιξαν στον κόσμο της ομάδας μας, φιλοξενώντας όλους τους Κρητικούς στις υπέροχες πλατείες τους.

Επίσης αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους κ.κ. Άκη Δαγλαρτζή, Μάριο Ψαρομιχαλάκη και Γιάννη Κεσκινίδη από την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. για τη συνεργασία τους και την ασφαλή μετάβαση των φιλάθλων μας πριν και μετά τον τελικό από το Μαρούσι στον σταθμό Νερατζιώτισσα.

Όλοι εσείς και φυσικά οι συνεργάτες σας, σταθήκατε εμπράκτως δίπλα στον ΟΦΗ, σ’ αυτή την ιστορική στιγμή της ομάδας μας και το σίγουρο είναι ότι οι σχέσεις που δημιουργήθηκαν λόγω του τελικού θα συνεχιστούν να υφίστανται.

Μετά από πολλά χρόνια ο ΟΦΗ έκανε ένα σημαντικό βήμα προσέγγισης προς τους Κρητικούς της Αθήνας. Αυτό ήταν απλώς το πρώτο βήμα, γιατί το μέλλον θα πρέπει να μας βρει ακόμα πιο ενωμένους, για να δείξουμε σε όλους το μεγαλείο του Κρητικού λαού και της ομάδας μας."