Ν. Τζώρτζογλου: «Ανεκτίμητα τα συναισθήματα από τις εικόνες στον τελικό-γιορτή»

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣΗ, Νίκος Τζώρτζογλου, με μία ανάρτηση, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του 81ου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας που αποτέλεσε πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου, με έντονο άρωμα Κρήτης και ξεχωριστή τελετή έναρξης, την ευθύνη της οποίας είχε ο ίδιος.

“Τα συναισθήματα που μας χάρισαν οι εικόνες που μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο από τον τελικό του ΟΑΚΑ, είναι ανεκτίμητα! Ήταν ένας τελικός γιορτή, ένας τελικός που θα τον θυμούνται για πάντα όσοι ήταν στις κερκίδες”, τόνισε μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του κ. Τζώρτζογλου:

H Κρήτη της υπερηφάνειας, η Κρήτη του πολιτισμού, η Κρήτη των αξιών, του σεβασμού και της φιλοξενίας!



Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις σχολές χορού του Θανάση Μαυρόκωστα και στα κρητικά συγκροτήματα των Γιώργη Φασουλά-Κωστή Καλλέργη και Γιώργη Ξυλούρη (Καντρή) που μας χάρισαν αυτές τις υπέροχες στιγμές παράδοσης και πολιτισμού, που μας έκαναν να δακρύσουμε από χαρά και περηφάνεια.



Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη που από την πρώτη στιγμή ήταν κοντά σε αυτό το εγχείρημα και κάλυψαν τις μετακινήσεις όλων των καλλιτεχνών και χορευτών από την Κρήτη στην Αθήνα.



Όπως επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κουμπαρο και καλό φίλο βουλευτή Ηρακλείου, τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, που έδωσε λύσεις σε κρίσιμα θέματα και βοήθησε στις επαφές με συλλόγους της Αθήνας…