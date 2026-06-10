Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, 4ος τελικός: Ερυθρόλευκος τίτλος ή παράταση στην αγωνία απόψε στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα (08/06 - 21:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο Τ-Center τον Ολυμπιακό για το Game 4 των τελικών της GBL.

Οι ερυθρόλευκοι με νίκη θα πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος ενώ από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» θέλουν να ισοφαρίσουν εκ νέου τη σειρά και να την στείλουν σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, το απόγευμα του Σαββάτου.

Χωρίς τον τραυματία Νίκο Ρογκαβόπουλο θα πορευτεί από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός στη σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό.

Αντίθετα διαθέσιμος θα είναι ο Τζέντι Όσμαν που αναμένεται να παίξει στον αποψινό τέταρτο τελικό με ένεση, ενώ ο Κώστας Σλούκας κάνει νέο… αγώνα δρόμου ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημά του στο γόνατο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει χάσει τα τρία πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό λόγω προβλήματος στο γόνατο, αλλά πλέον είναι σε καλύτερη κατάσταση και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος για τον τέταρτο τελικό της GBL.

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00)

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)

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