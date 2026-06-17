Παναθηναϊκός: Με την Ουγγρική Πάκσι στον 2ο προκριματικό του Conference League

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League.Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Πάκσι από την Ουγγαρία , όπως έμαθε από την κλήρωση της Τετάρτης (17/6), που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στο ΟΑΚΑ στις 30 Ιουλίου.

O Παναθηναϊκός θα χρειαστεί τρεις προκρίσεις, προκειμένου να μπει στη League Phase του Conference Leauge, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρός και μέχρι τα playoffs (σίγουρα στον 3ο προκριματικό).

H Πάκσι ιδρύθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 1952 και έχει ως έδρα της το Fehervari uti Stadion στο Πακς, χωρητικότητας 6.150 θεατών. Δεν πρόκειται για ένα από τα μεγαθήρια του ουγγρικού ποδοσφαίρου, αλλά βρίσκεται σε συνεχή άνοδο.

Έχει τερματίσει στην ιστορία της δύο φορές στην 2η θέση (2010/11-2023/24) του πρωταθλήματος, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το Κύπελλο (2023/24-2024/25). Την σεζόν που ολοκληρώθηκε τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από την Γκιόρ και την Φερεντσβάρος.

Η Πακς δεν διαθέτει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, καθώς η φετινή θα είναι η 4η σεζόν της στην Ευρώπη. Η πιο μακρινή της πορεία ήταν το 2024/25, όταν και έφτασε ένα βήμα πριν από τη League Phase του Conference League, αλλά αποκλείστηκε στα playoffs από την Μλάντα Μπόλεσλαβ.

Προπονητής της είναι ο 64χρονος Ούγγρος, Γκιόργκι Μπόγκναρ, ο οποίος ανέλαβε στις 14 Φεβρουαρίου του 2023, καθοδηγώντας την Πάκσι στην κατάκτηση δύο Κυπέλλων.

Το ρόστερ της αποτελείται μόνο από Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Ο παίκτης με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία είναι ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, Γκάμπορ Βας (700.000 ευρώ). Πρώτος σκόρερ της σε όλες τις διοργανώσεις τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ο 39χρονος επιθετικός, Ντάνιελ Μπέντε με 14 γκολ.

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Μπαρνάμπας Βάργκα της ΑΕΚ έκανε σπουδαίες εμφανίσεις με την Πακς πριν από τη μεταγραφή του στην Φερεντσβάρος.

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