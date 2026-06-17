Europa League: Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ στον Β΄ προκριματικό

Τον πρώτο ευρωπαϊκό «εμπόδιό» του στην αγωνιστική περίοδο 2026-27 έμαθε σήμερα (17/6) ο ΠΑΟΚ, μετά την κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Europa League, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας. Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ουκρανική Ντιναμό Κιέβου και την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, με το πρώτο ματς να γίνεται στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (30/7) στη Θεσσαλονίκη.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:







Χάμαρμπι (Σουηδία) - Άντερλεχτ (Βέλγιο)



Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) ή Βέστρι (Ισλανδία) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) ή Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)



Τρόμσο (Νορβηγία) - Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)



Τβέντε (Ολλανδία) - Βοϊβοντίνα (Σερβία) ή Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)



Μπεσίκτας (Τουρκία) - Μίντιλαντ (Δανία)



Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) ή Ζίλινα (Σλοβακία) - Πάφος FC (Κύπρος)



Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) ή Αλουμίνι (Σλοβενία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)



Ζανκτ Γκάλεν (Ελβετία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)



Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) ή Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

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