ΟΦΗ: Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Χριστογεώργος

Την περίπτωση απόκτησης του τερματοφύλακα του ΟΦΗ, Νίκου Χριστογεώργου εξετάζει ό Ολυμπιακός, όπως αναφέρει το top10.gr

Αναλυτικά το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει:

Η απόφαση του Ολυμπιακού για την απόκτηση γκολκίπερ πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη είναι δεδομένη. Και όλα δείχνουν πως ο Νίκος Χριστογεώργος μπήκε με σοβαρές αξιώσεις στην… κούρσα για την κάλυψη της θέσης στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Καθώς με βάση τα τελευταία δεδομένα, φαντάζει ως ο παίκτης που ηγείται των… σκέψεων για τη θέση του «δεύτερου» τερματοφύλακα.

Με την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου να αποτελεί μια συνθήκη αναγκαία και επιβεβλημένη για τους «ερυθρόλευκους», ο 26χρονος γκολκίπερ του ΟΦΗ φιγουράρει ψηλά στη λίστα των Πειραιωτών, οι οποίοι αποφάσισαν να αφήσουν για την ώρα στην άκρη την περίπτωση του Μπάλσα Πόποβιτς και να εστιάσουν αποκλειστικά σε γηγενείς λύσεις για τα γκολπόστ.

Η επιλογή του Χριστογεώργου βασίζεται σε καθαρά ποδοσφαιρικά και στρατηγικά κριτήρια. Προέρχεται από μια γεμάτη και εξαιρετική σεζόν στην Κρήτη, βρίσκεται σε ιδανική ποδοσφαιρική ηλικία και διαθέτει στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στα «θέλω» της ομάδας. Παράλληλα, το γεγονός ότι λογίζεται ως association trained προσφέρει σημαντική ανάσα για τη στελέχωση της ευρωπαϊκής λίστας, όπου απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις Έλληνες παίκτες.

Αν και το όνομα του Χριστογεώργου βρισκόταν εδώ και καιρό στα υπόψιν του Ολυμπιακού, η περίπτωσή του πήρε άμεση προτεραιότητα λόγω των εξελίξεων σε άλλες εγχώριες υποθέσεις, όπως αυτές των Τσάπρα και Γιαννούλη. Στο Λιμάνι έχουν ήδη ολοκληρώσει την απαραίτητη προεργασία και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι επίσημες συζητήσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται να κουμπώσει σε ένα ευρύτερο και προσεκτικά δομημένο πλάνο για τη θωράκιση της εστίας, όπου έχει ήδη αποκτηθεί ο Δημήτρης Στουρνάρας, ενώ γίνονται συζητήσεις και για την προσθήκη του Αλέξανδρου Τσομπανίδη, ο οποίος θα έχει ρόλο και στη Β. ομάδα.''

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