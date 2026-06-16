ΟΦΗ: Και επίσημη η ανανέωση του Μπόρχα Γκονθάλεθ

Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ θα φοράει τη φανέλα του ΟΦΗ για ακόμα μια χρονιά. Ο Ισπανός δεξιό μπακ είχε συμφωνήσει από την προηγούμενη εβδομάδα για νέο μονοετές συμβόλαιο, τη Δευτέρα επέστρεψε στο Ηράκλειο και αφού υπέγραψε ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας των δυο πλευρών έως το 2027.

Παρά το γεγονός πως ο 31χρονος αμυντικός ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς την περασμένη σεζόν, όμως και πάλι ήταν κομβικός για τον Όμιλο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Χρήστου Κόντη, ο οποίος εισηγήθηκε την παραμονή του. Βέβαια από τη στιγμή που αποχώρησε ο Λέβαν Σενγκέλια για τη θέση του δεξιού μπακ - χαφ σε διάταξη με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να αποκτηθεί ακόμα ένας παίκτης.

Ο Μπόρχα τη διετία που αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα μετράει 60 εμφανίσεις, με 8 γκολ και 14 ασίστ, με τον ΟΦΗ να τον αναφέρει στην ανακοίνωση του ως «O Mr. Assist».

Μετά την ανανέωση του Ταξιάρχη Φούντα, ο ΟΦΗ κράτησε ακόμα έναν βασικό ποδοσφαιριστή του που έληγε το συμβόλαιο του, ενώ δύσκολα θα ανανεώσει το συμβόλαιο του ο Έντι Σαλσέδο καθώς υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στις δύο πλευρές. (250.000 ευρώ η προσφορά του ΟΦΗ ετησίως ενώ ο παίκτης αξιώνει 600.000 ευρώ).

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